Im Zusammenhang mit der Festnahme mehrerer Menschenrechtsaktivisten bei einem Workshop in Istanbul hat ein türkisches Gericht neue Haftbefehle gegen vier bereits freigelassene Aktivisten erlassen. Ein Gericht in Istanbul habe einem Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Freilassung stattgegeben, meldet die türkische Nachrichtenagentur. Die vier betroffenen Aktivisten sind Nalan Erkem, Seyhmus Özbekli, Nejat Tastan und Ilknur Ustun.

Sie waren am 5. Juli zusammen mit sechs weiteren Teilnehmern eines Workshop zu IT-Sicherheit und Stressbewältigung wegen angeblicher Terrorunterstützung festgenommen worden. Gegen den Deutschen Peter Steudtner, den Schweden Ali Gharavi, die türkische Amnesty-International-Direktorin Idil Eser und drei weitere Festgenommene wurde am Dienstag Untersuchungshaft angeordnet. Erkem, Özbekli, Tastan und Ustun waren unter Auflagen zunächst auf freien Fuß gekommen.

Die Bundesregierung hat die Inhaftierung Steudtners scharf kritisiert. Sie kündigte am Donnerstag an, ihre Beziehungen zur Türkei neu auszurichten. Das Auswärtige Amt verschärfte mitten in den Sommerferien die Reisehinweise für die Türkei und droht mit weiteren Maßnahmen.



Außenminister Sigmar Gabriel schreibt in einem offenen Brief an die Türken in Deutschland, dass sich die Kritik am türkischen Staat nicht gegen sie richte. "Wir haben uns für gute Beziehungen zur Türkei immer auch eingesetzt, weil wir wissen, dass ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei für Sie wichtig ist", erklärt Gabriel in einem Schreiben, das die Bild-Zeitung am Samstag in deutscher und türkischer Sprache veröffentlicht. Gabriel würdigte darin die Freundschaft zwischen Deutschen und Türken als "großen Schatz".

Der Verhaftung deutscher Staatsbürger könne die Bundesregierung aber nicht tatenlos zusehen. "Wir müssen unsere Staatsbürger schützen", schrieb der Außenminister. "Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns – ob mit oder ohne deutschen Pass", erklärte Gabriel. In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln.