Im Streit über das Besuchsrecht deutscher Abgeordneter auf dem Nato-Stützpunkt Konya in der Türkei haben Unionspolitiker vor einem Abzug der Bundeswehr gewarnt. Entsprechende Forderungen seien "kurzsichtig und gefährlich", erklärten der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, und der verteidigungspolitische Sprecher Henning Otte in einer gemeinsamen Mitteilung.



Die Rufe nach einem Abzug würden Präsident Recep Tayyip Erdoğans Eskalationstaktik in die Hände spielen, warnten die Politiker. Die deutsche Beteiligung am Awacs-Einsatz der Nato sei "sichtbare Bündnistreue" und ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

"Erdoğan hätte mehr erreicht, als er sich zu erträumen wagt, wenn deutsche Soldaten aus Awacs aussteigen müssten", erklärten die Unionspolitiker weiter. Zudem würden Russlands Präsident Wladimir Putin und sein syrischer Kollege Baschar al-Assad "sich vor Begeisterung die Hände reiben".



Jahrestag des Umsturzversuchs

Die Regierung in Ankara hatte einen bereits genehmigten Besuch der Abgeordneten in Konya auf unbestimmte Zeit verschoben. Informationen der ARD zufolge soll die Türkei für eine Besuchserlaubnis politische Gegenleistungen fordern, etwa die Ausweisung türkischer Asylsuchender.



Die Zahl der Asylanträge von Menschen aus der Türkei war in Deutschland nach dem versuchten Putsch vor einem Jahr stark angestiegen. An die Niederschlagung und die Opfer des Umsturzversuchs wird in der Türkei am Samstag, dem ersten Jahrestag des Vorfalls, erinnert. Am Mittag kommen die Abgeordneten im Parlament in Ankara zu einer Sondersitzung zusammen. Staatspräsident Erdoğan hält in der Nacht zum Sonntag um 02.32 Uhr eine Ansprache in der Nationalversammlung, die Putschisten vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt bombardiert hatten.



Kritik an der Menschenrechtslage in seinem Land wies Erdoğan entschieden zurück. Massenentlassungen dauerten jedoch weiterhin an. Per Notstandsdekret wurden mehr als 7.000 namentlich genannte Staatsbedienstete suspendiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.