Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat ein Einlenken im Streit um inhaftierte Deutsche abgelehnt. Zudem erhob er Spionagevorwürfe gegen die Bundesregierung. "Du erlaubst dem Präsidenten und den Ministern der Türkei nicht, in deinem Land zu sprechen", sagte Erdoğan vor der Fraktion seiner AKP im Parlament in Anspielung auf Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland. "Aber deine Agenten kommen und tummeln sich hier in Hotels und zerteilen mein Land." Die Türkei werde weiter "Agenten im Nacken sitzen, die frei herumlaufen", sagte Erdoğan.

Vor einer Woche hatte ein Gericht in Istanbul Untersuchungshaft für sechs Menschenrechtsaktivisten angeordnet, unter ihnen der Deutsche Peter Steudtner und die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser. Ihnen wird von den türkischen Behörden vorgeworfen, einer bewaffneten Terrorgruppe geholfen zu haben.



Die Bundesregierung protestierte und kündigte eine Neuausrichtung ihrer Türkeipolitik an, woraufhin die diplomatischen Spannungen zwischen beiden Ländern zunahmen. Bereits kurz nach der Festnahme hatte Erdoğan die Menschenrechtler in die Nähe von Putschisten gerückt. Die regierungsnahe Zeitung Akşam brachte sie in Verbindung mit "Spionen".

Der Westen wolle, dass die Türkei dessen Forderungen erfülle, ohne zu fragen, sagte Erdoğan weiter. Doch die Zeiten einer unterwürfigen Türkei seien vorbei. Laut Erdoğan werde eine "diplomatische Krise" ausgelöst, wenn Menschen in der Türkei wegen "Spionagetätigkeiten" festgenommen würden, die "gesellschaftliches Chaos" zum Ziel hätten. Entweder könne man mit der Türkei eine Partnerschaft und Freundschaft unter gleichen und gerechten Bedingungen eingehen, indem man ihr Recht auf Souveränität respektiere. "Oder ihr werdet die Antwort auf jede zur Schau gestellte Respektlosigkeit erhalten."

"Wer glaubt, die Türkei mit Embargos einschüchtern zu können, muss erst einmal zu viel größeren Konsequenzen bereit sein", sagte Erdoğan weiter. Zu der Liste terrorverdächtiger Firmen, die die türkische Regierung kürzlich zurückgezogen hatte, sagte der Präsident: Gegen kein deutsches Unternehmen werde ermittelt. Gegenteilige Behauptungen seien "Lügen".



Die ZEIT hatte vergangene Woche berichtet, dass die Türkei dem Bundeskriminalamt eine Liste mit deutschen Unternehmen übermittelt habe, die der Unterstützung von Terrorgruppen wie der Gülen-Bewegung verdächtigt würden. Die türkische Regierung bestätigte am Montag zwar, dass es eine Anfrage an Deutschland zur Übermittlung von Informationen gegeben habe. Allerdings hätte sich die Anfrage nicht auf deutsche, sondern auf türkische Firmen bezogen, die der Gülen-Bewegung nahestehen sollen. Sie wird für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht. Erdoğan kritisiert, dass zwar das "Kommunikationsproblem" behoben worden sei, doch würden deutsche Politiker diese Frage weiter "instrumentalisieren".

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und der EU-Minister Ömer Çelik reisten nach Brüssel, um über die EU-Beitrittsgespräche ihres Landes zu verhandeln. Das Verhältnis zur EU ist wegen Erdoğans Umgang mit Journalisten, Menschenrechtlern, Oppositionellen und vermeintlichen Anhängern der Putschisten angespannt; auch das umstrittene Referendum, das dem Präsidenten mehr Macht einräumt, und die Ankündigung, die Todesstrafe einzuführen, werden von der EU kritisiert.