Im Rahmen der geänderten Türkeipolitik sollen die deutschen Rüstungsexporte an den Nato-Verbündeten neu bewertet werden. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hat die Bundesregierung ihre Politik gegenüber neuen Rüstungsprojekten mit der Türkei geändert. "Wir haben alle Anträge auf den Prüfstand gestellt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Diese hatte geschrieben, dass geplante und bereits bestehende Rüstungsprojekte mit der Türkei gestoppt wurden. Darauf ging der Ministeriumssprecher indes nicht ein.

Millionengeschäft mit Ankara

Offiziellen Angaben zufolge hat die Bundesregierung bereits seit Januar 2016 elf Anträge auf Export von Waffen und Munition in die Türkei abgelehnt. Dabei ging es laut Medienberichten unter anderem um Handfeuerwaffen und Munition. Zugleich hatte das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) im vergangenen Jahr Rüstungsgeschäfte im Volumen von 83,9 Millionen Euro genehmigt. In den ersten vier Monaten 2017 wurden Geschäfte im Wert von 22 Millionen Euro gebilligt. Dabei handelt es sich um Zulieferungen für die Marine sowie für Gemeinschaftsprojekte mit anderen Nato-Partnern.

Der Sprecher von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wies darauf hin, dass auch die bisherigen Genehmigungen "erst nach sehr differenzierter und sorgfältiger Einzelfallprüfung" erteilt wurden. Generell werde bei Entscheidungen über Rüstungsexporte "der aktuellen Lage und besonders der Beachtung der Menschenrechte" ein "besonderes Gewicht" beigemessen, sagte er. Dies gelte auch für die Türkei. Die von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik umfasse alle Bereiche – "also auch die Rüstungsexportpolitik".

Einseitiger Lieferungsstopp risikoreich

Grundsätzlich unterliegen deutsche Rüstungsexporte in das Nato-Partnerland Türkei keinen Beschränkungen. Allerdings kann gemäß der Exportregeln "aus besonderen politischen Gründen in Einzelfällen eine Beschränkung geboten" sein. Davon will die Bundesregierung nun offenbar Gebrauch machen, bereits entschiedene Projekte dürften allerdings nicht betroffen sein. Die Auslieferung bereits geschlossener Geschäfte ist nur dann zulässig, wenn internationale Sanktionen gegen die Türkei verhängt wurden. Anderenfalls drohen der Bundesregierung im Fall eines solchen einseitigen Lieferstopps Entschädigungszahlungen an die betroffenen Firmen.

Nach Festnahmen von deutschen Bürgern in der Türkei und Drohungen gegen deutsche Unternehmen stellte die Bundesregierung am Donnerstag ihre Türkei-Politik grundlegend auf den Prüfstand. Das Auswärtige Amt verschärfte die Reisehinweise für die Türkei und kündigte an, die künftige Vergabe von sogenannten Hermes-Bürgschaften für Exportkredite zu prüfen. "Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen, völlig unbescholtene Unternehmen, in die Nähe von Terroristen gerückt werden", hatte Außenminister Gabriel gesagt. Die Hermes-Bürgschaften des Bundes decken Risiken deutscher Firmen ab, die in der Türkei aktiv sind. Die Garantien sind ein wichtiges Instrument zur Exportförderung, sie schützen die deutschen Unternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner.

"Die Krise mit Deutschland ist vorübergehend"

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi versicherte, deutsche Investitionen seien durch die Regierung und die Gesetze des Landes garantiert. Berichte, die Türkei habe der deutschen Regierung eine Liste mit Firmen gegeben, denen sie Verbindungen zu dem Putschversuch im vergangenen Jahr vorwirft, wies der Minister in dem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters als falsch zurück. Die Krise mit Deutschland sei vorübergehend, sagte Zeybekçi. Mit Aussagen, die nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden anrichten könnten, müsse man sich zurückhalten. "Deutschland muss Kommentare, die unangebracht sind, überprüfen."

Derweil suchen der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und EU-Minister Ömer Çelik das Gespräch mit der EU-Kommission in Brüssel. Nach Angaben der EU-Vertretung der Türkei werden die Regierungspolitiker die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am kommenden Dienstag treffen. Themen der Gespräche sollten unter anderem die EU-Beitrittsverhandlungen, die geplante Visaliberalisierung sowie die Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel und Terrorbekämpfung sein. Zuvor hatte die EU-Spitze angekündigt, die Finanzhilfen für den EU-Beitrittskandidaten Türkei zu überdenken.