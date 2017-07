Gegen 34 ehemalige Mitarbeiter des staatlichen Senders TRT sind in der Türkei Haftbefehle erlassen worden. Das meldet die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach werde ihnen vorgeworfen, die verschlüsselte Messenger-App ByLock genutzt zu haben. Die Regierung in Ankara sieht darin ein Kommunikationsmittel der Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen. Ihn macht die türkische Regierung für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich, der sich am Samstag zum ersten Mal jährt.



Die Angestellten waren bereits wegen angeblicher Verbindungen zu dem Putschversuch entlassen worden, bevor nun Haftbefehle erlassen wurden.

Am Morgen nahm die Polizei zudem 14 Unteroffiziere in sechs Provinzen fest, wie die Agentur Dogan meldete. Am Tag zuvor waren Haftbefehle gegen mehr als 100 Mitarbeiter im Technologiesektor erlassen worden. Auch ihnen wird vorgeworfen, den verschlüsselte Messengerdienst ByLock genutzt zu haben.

Seit dem gescheiterten Putschversuch geht die Regierung in Ankara gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor. Bislang wurden etwa 50.000 Menschen festgenommen und 150.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder vom Dienst suspendiert. Auch Journalisten aus dem In- und Ausland sind betroffen: Zahlreiche Medienhäuser wurden geschlossen und Journalisten inhaftiert oder in Gewahrsam genommen. Bevor die Haftbefehle gegen die TRT-Mitarbeiter ausgestellt wurden, saßen mehr als 160 Journalisten in Haft.



Seit Anfang dieses Monats nahm die türkische Polizei auch Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Gewahrsam und inhaftierte 70 Mitarbeiter einer Universität in Istanbul.