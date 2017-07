Amerikanische Medien, Politiker und Nichtregierungsorganisationen haben US-Präsident Donald Trump für ein Video kritisiert, das er auf Twitter veröffentlicht hat. Darin reißt Trump am Rande eines Wrestlingrings einen Mann zu Boden und schlägt auf ihn ein – das Gesicht des Mannes ist allerdings nicht zu sehen, an seiner Stelle ist das Logo des US-Fernsehsenders CNN abgebildet.

Der Sender CNN teilte in einem Statement mit: "Es ist ein trauriger Tag, wenn der Präsident der USA zu Gewalt gegen Reporter ermutigt." Anstatt sich etwa auf sein erstes Treffen mit Wladimir Putin oder seine Gesundheitsreform zu konzentrieren, sei er mit jugendlichem Verhalten beschäftigt, das unter der Würde seines Amtes sei. "Wir werden weiter unseren Job machen", schrieb CNN. Trump solle anfangen, seinen zu machen.

Am Ende des Videos, das nicht nur über Trumps privaten, sondern auch den offiziellen Twitteraccount des US-Präsidenten verbreitet wurde, erscheint der Schriftzug "FNN" in der gleichen Schriftart wie das CNN-Logo. Darunter steht, was die Abkürzung bedeuten soll: "Fraud News Network" (auf Deutsch: Betrüger-Nachrichtennetzwerk).



Damit reiht sich das Video ein in eine Reihe von Tweets der vergangenen Tage, in denen Trump CNN unter anderem als "Fake-News" oder "Abfalljournalismus" beschimpft hatte. Seit Beginn seiner Amtszeit wirft Trump dem Sender vor, eine Hasskampagne gegen ihn zu fahren.



Die Prügelszene ist eine Montage eines zehn Jahre alten Originalvideos. Darin attackiert Trump seinen Freund Vince McMahon, den reichen Unternehmer und Organisator großer Wrestling-Veranstaltungen. Dabei handelte es sich um eine Show-Einlage, die echt aussehen sollte. In der Zeit war Trump regelmäßig als Gaststar bei Wrestling-Shows. Der Washington Post zufolge kursierte die Montage offenbar im Internetnetzwerk Reddit, bevor Trump sie auf Twitter postete.



Autokratische Herrscher fühlen sich bestärkt

Nancy Pelosi, Vorsitzende der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, twitterte: "Gewalt und Gewaltbilder, mit denen die Presse schikaniert wird, müssen zurückgewiesen werden." Die Medien seien die Hüter der Demokratie.

Der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Kenneth Roth, kommentierte: "Unglaublich." Trump denke, es sei angemessen, ein Video zu verbreiten, wie er als Staatschef einen CNN-Journalisten verprügele. Autokraten würden sich jetzt freuen, sagte Roth.

Ähnlich äußerte sich die Nichtregierungsorganisation Komitee zum Schutz von Journalisten in einem Statement, das ein Reporter der New York Times twitterte. Indem individuelle Journalisten oder Medienunternehmen attackiert würden, werde eine Atmosphäre geschaffen, die weitere Belästigung oder gar physische Gewalt als akzeptabel einstufe. So werde nicht nur die Arbeit von US-Medien untergraben und erschwert, sondern autokratische Herrscher in der ganzen Welt bestärkt.



Unterstützung erhielt Trump hingegen von seinem Berater für Heimatschutz, Tom Bossert. Der verteidigte seinen Chef im Sender ABC: Trump werde im Kabelfernsehen so niedergemacht, dass er das Recht habe, darauf zu reagieren. Das würde aber niemand als Drohung aufnehmen, sagte er. "Ich hoffe, das tun sie nicht."

Trump wirft Medien vor, ihn mundtot machen zu wollen

Darauf wiederum reagierte Ana Navarro, eine CNN-Kommentatorin, in der gleichen Sendung. Sie sagte, dass sie von Bosserts Äußerungen über alle Maßen enttäuscht sei. "Sie sind der Heimatschutzberater und können nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht erkennen?", kritisierte Navarro. Trumps Tweet sei inakzeptabel und ein Aufruf zur Gewalt. Wegen Trump werde noch jemand in den Medien sterben.



Trumps Beziehung zu den Medien ist seit Wochen auf einem Tiefpunkt. Zuletzt hatte er sich mit den TV-Moderatoren Mika Brzezinski und Joe Scarborough angelegt. Für seine Tweets, in denen er unter anderem Brzezinski unterstellt hatte, nach einer Schönheits-OP im Gesicht geblutet zu haben, wurde Trump parteiübergreifend verurteilt.



Am vergangenen Samstag sprach Trump im Washingtoner Kennedy Center bei einer Veranstaltung über Freiheit und Veteranen – und attackierte erneut die "fake news media", die ihn mundtot machen wollten. Die Medien hätten versucht, ihn auf dem Weg ins Weiße Haus zu stoppen. "Aber ich bin der Präsident und sie sind es nicht", sagte Trump. Anlass für seine Rede war der bevorstehende US-Nationalfeiertag am 4. Juli.