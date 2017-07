Donald Trump hat am Samstag einen Sonderberater benannt, der nach Berichten verschiedener US-Medien für Antworten auf Untersuchungen in der Russland-Affäre zuständig sein soll. Ty Cobb ist Partner der Anwaltskanzlei Hogan Lovells in Washington und ehemaliger Staatsanwalt. Jetzt soll er als Krisenmanager zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress vermitteln. In einer kurzen Erklärung hieß es, Cobb werde eine "Schlüsselposition" innerhalb des Beraterstabs von Präsident Trump einnehmen. Dabei soll Cobb, wie der Sender ABC bekannt gab, mit Trumps persönlichem Anwalt Marc Kasowitz zusammenarbeiten.

Die New York Times beruft sich auf eine Person aus dem Umfeld des Präsidenten, nach deren Aussage Donald Trump und sein Team nach einem Treffen mit Cobb von der Aggressivität des Anwalts beeindruckt gewesen sein sollen.



In der Russland-Affäre ermitteln aktuell das FBI, mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler wegen des Verdachts möglicher geheimer Absprachen des Wahlkampfteams von Donald Trump mit der russischen Regierung. Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland Einfluss auf den Wahlkampf genommen hat. Russische Hackerangriffe auf das Team der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton sollen Trump zum Wahlsieg verholfen haben.

Vor knapp einer Woche veröffentlichte Donald Trumps Sohn einen Mailwechsel, aus dem hervorgeht, dass er sich mit einer russischen Anwältin getroffen hat, wohl um kompromittierendes Material über Hillary Clinton zu erhalten.

Der US-Präsident verneinte, dass es Absprachen gegeben habe, und sagte, sein Sohn habe nichts falsch gemacht. Die laufenden Ermittlungen nannte Donald Trump wiederholt eine "Hexenjagd". Ein demokratischer Kongressabgeordneter forderte hingegen bereits die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten.