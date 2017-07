US-Präsident Donald Trump sieht seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn als Top-Anwärter für den Posten des obersten Notenbankers. Er sagte allerdings in einem Interview mit dem Wall Street Journal auch, er könne sich durchaus auch gut vorstellen, die derzeitige Fed-Chefin Janet Yellen für eine weitere Amtszeit zu nominieren.

Auf die Frage, ob Cohn ein Kandidat für den Spitzenjob bei der Federal Reserve sei, antwortete Trump: "Er weiß es nicht, aber ja das ist er". Das US-Magazin Politico hatte bereits unter Berufung auf Insider berichtet, dass der ehemalige Vizechef der US-Investmentbank Goldman Sachs sich Hoffnung auf den Posten machen könne.

Trump könne sich nun aber auch vorstellen, an Yellen festzuhalten, die er in der Vergangenheit wiederholt heftig kritisiert hatte. "Ich mag sie; ich mag ihre Haltung. Ich denke, sie hat einen guten Job gemacht", sagte Trump über Yellen, die seit Februar 2014 die Notenbank leitet und deren Amtszeit im Februar 2018 endet.

Trump sagte: "Ich würde gerne sehen, dass die Leitzinsen niedrig bleiben". Damit vollzieht der Präsident eine Kehrtwende. Im Wahlkampf hatte er die Fed und Yellen kritisiert und hatte ihnen vorgeworfen, mit künstlich niedrigen Zinsen Finanzblasen zu riskieren.



Es gebe allerdings neben Cohn und Yellen auch noch weitere Mitbewerber, sagte Trump, ohne jedoch Namen zu nennen. Cohn wäre eine ungewöhnliche Wahl, da er kein Ökonom ist und lediglich über langjährige Erfahrung als Manager einer Privatbank verfügt.



Apple plant neue US-Standorte

Trump sagte in dem Interview auch, dass der Computerhersteller Apple verstärkt auf die USA als Produktionsstandort setze. Der Präsident habe selbst mit Apple-Chef Tim Cook gesprochen. "Er hat mir drei große Fabriken versprochen - groß, groß, groß." Der Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Trump verlangt von US-Unternehmen, wieder verstärkt in ihrer Heimat zu produzieren und will so die Industrie beleben und Arbeitsplätze schaffen.