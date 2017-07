US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses vor, die zusätzlichen Sanktionen gegen Russland zu unterschreiben. Die Unterschrift des Präsidenten ist der letzte Schritt bevor die Strafmaßnahmen in Kraft treten können. Zuvor hatten bereits das US-Repräsentantenhaus und der Senat mit jeweils überragender Mehrheit zugestimmt – und Trump damit unter Zugzwang gesetzt.



Der Gesetzentwurf sieht auch neue Strafmaßnahmen gegen den Iran und Nordkorea vor. Russland hatte bereits vor Trumps Absichtserklärung erbost auf die geplante Verschärfung reagiert und den Abzug von zahlreichen US-Diplomaten verlangt. Zudem kündigte das russische Außenministerium an, einen Erholungsort der US-Botschaft am Stadtrand von Moskau und Lagereinrichtungen zu schließen.



Die neuen Russland-Sanktionen der USA richten sich gegen wichtige russische Wirtschaftszweige, darunter auch den für Moskau zentralen Energiesektor. Damit soll Moskau für seine Rolle im Ukraine-Konflikt sowie für die mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Wahl abgestraft werden. Die seit 2014 bestehenden Sanktionen sollen ausgeweitet werden; zudem werden neue Strafen wegen Russlands Unterstützung für die syrische Regierung verhängt.

Trump hätte durchaus auch sein Veto einlegen können – was nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, da das Gesetz ihm Grenzen in seiner Russland-Politik setzt. Um dies zu verhindern, hatten die Abgeordneten in ihrem Entwurf sicher gestellt, dass sie ein solches Veto mit Zweidrittelmehrheit aushebeln können; es hätte also nur symbolische Wirkung gehabt. Demokraten, aber auch Republikaner sehen eine zu große Nähe Trumps zu Russland. Das Weiße Haus beklagte, dass der Kongress die Befugnisse des Präsidenten beschneide.

Ein Veto hätte auch den Kritikern des Präsidenten in die Hände gespielt. Trump steht wegen der Ermittlungen in der Russland-Affäre unter großem Druck. Geheimdienste beschuldigen den Kreml, sich in den Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zu diskreditieren. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab.

EU fürchtet um ihre Interessen in Russland

Die USA riskieren durch die Sanktionen zudem Streit mit der Bundesregierung und der EU-Kommission. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bereits Gegenmaßnahmen angedroht. Er fürchtet, dass sich die Sanktionen negativ auf europäische Unternehmen auswirken könnten, die an russischen Energieprojekten beteiligt sind.

Kritiker werfen dem US-Kongress vor, mit den Sanktionen in erster Linie wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Sie unterstellen den USA, sich mit dem Vorgehen gegen russische Energieunternehmen Marktanteile für eigenes Flüssiggas sichern zu wollen. In dem Entwurf drücken die Abgeordneten etwa ihre Ablehnung der geplanten Gasleitung Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland aus. Auch sprechen sie sich dafür aus, den Export eigener Energieressourcen in den Vordergrund zu stellen.