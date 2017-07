Republikaner und Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben sich auf weitere Sanktionen gegen Russland geeinigt. Die Abgeordneten werden am Dienstag über den Gesetzentwurf abstimmen, wie Steny Hoyer mitteilte, die Nummer zwei der Demokraten im Repräsentantenhaus. Laut dem Gesetzentwurf soll Russland für seine Einmischung in die vergangene Präsidentschaftswahl, die Annektierung der Krim sowie für Menschenrechtsverletzungen bestraft werden. Im Rahmen des Gesetzentwurfes würden auch Nordkorea und der Iran stärker sanktioniert.



Mit ihrem Vorhaben setzen die Abgeordneten Präsident Donald Trump unter Druck. Die US-Regierung hatte sich gegen einen wesentlichen Teil des Gesetzentwurfes ausgesprochen. Unter den dann geltenden Regeln hätte der Präsident deutlich weniger Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen oder aufzuheben. Die Regierung plädierte dafür, mehr Spielraum zu haben, um das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Sollte Trump aber ein Veto gegen den Entwurf einlegen, riskiert er starke Kritik von den eigenen Parteikollegen.



Trump steckt Beobachtern zufolge nun in einer Zwickmühle: Eine Ablehnung der Strafen könnte den Verdacht schüren, dass sich Trump in einem Abhängigkeitsverhältnis zur russischen Regierung befände. Eine Zustimmung wäre jedoch ein Signal der Schwäche, da sich seine Regierung zuvor gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen hatte. Wie die New York Times unter Berufung auf anonyme Regierungsvertreter berichtet, gehe man im Weißen Haus derzeit davon aus, dass der Präsident kein Veto einlegen werde.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Charles Schumer, würdigte das in der anderen Kammer geschnürte Sanktionenpaket. Es sei stark und er erwarte, dass es schnell durchgewunken werde. "Angesichts der Verfehlungen Russlands und der mutmaßlichen Unfähigkeit von US-Präsident Trump, damit umzugehen, ist ein starker Sanktionen-Entwurf unentbehrlich", sagte er.



Den Senat hatte im vergangenen Monat einen Entwurf verabschiedet, der lediglich Strafen gegen Russland und Iran vorsah. Berater des US-Kongresses gehen davon aus, dass es unter einigen republikanischen Senatoren Widerstand wegen der nun vorgenommenen Ergänzung Nordkoreas geben könnte. Dies könnte eine endgültige Absegnung durch den Kongress noch verzögern.