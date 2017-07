Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetztesentwurf verabschiedet, der neue Sanktionen gegen Russland, den Iran und Nordkorea vorsieht. Eine große Mehrheit, insgesamt 419 Abgeordnete, stimmte dafür, nur drei dagegen. Als nächstes muss der Senat über den Entwurf abstimmen, dann muss US-Präsident Donald Trump ihn unterschreiben. Die deutsche Bundesregierung befürchtet, dass das Gesetz auch deutsche Unternehmen einschränken könnte. Diese könnten wie Firmen aus anderen europäischen Ländern von Strafmaßnahmen betroffen sein, wenn sie an gemeinsamen Projekte mit Russland arbeiteten.

Die bestehenden Sanktionen gegen Russland sollen demnach punktuell erweitert werden. Russland soll für seine Einmischung in die vergangene US-Präsidentschaftswahl, die Annexion der Krim sowie für Menschenrechtsverletzungen bestraft werden. Auch Nordkorea und der Iran werden in dem Gesetzesentwurf stärker sanktioniert.



Die Abgeordneten setzen mit dem Entwurf auch den US-Präsidenten Donald Trump unter Druck. Die Vorlage setzt dem Präsidenten Grenzen, was die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland betrifft. Er müsste künftig in einem Bericht an den Kongress darlegen, dass eine Beendigung der Strafmaßnahmen gegen die Regierung in Moskau im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liegt. Dazu hatte das Weiße Haus Bedenken geäußert. Er müsse mehr Spielraum für eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland haben.



Trump steckt Beobachtern zufolge nun in einer Zwickmühle: Eine Ablehnung der Sanktionen könnte den Verdacht schüren, dass sich Trump in einem Abhängigkeitsverhältnis zur russischen Regierung befinde. Eine Zustimmung wäre jedoch ein Signal der Schwäche, da sich seine Regierung zuvor gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen hatte. Wie die New York Times unter Berufung auf anonyme Regierungsvertreter berichtet hatte, gehe man im Weißen Haus derzeit davon aus, dass der Präsident kein Veto einlegen werde.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer sagte, das Sanktionspaket sei stark und er erwarte, dass es schnell verabschiedet werde. "Angesichts der Verfehlungen Russlands und der mutmaßlichen Unfähigkeit von US-Präsident Trump, damit umzugehen, ist ein starker Sanktionsentwurf unentbehrlich", sagte er.



Der Senat hatte im vergangenen Monat einen Entwurf verabschiedet, der lediglich Strafen gegen Russland und den Iran vorsah. Berater des US-Kongresses gehen davon aus, dass es unter einigen republikanischen Senatoren Widerstand wegen der nun vorgenommenen Ergänzung Nordkoreas geben könnte. Dies könnte eine endgültige Absegnung durch den Kongress noch verzögern.