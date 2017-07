Die vom US-Repräsentantenhaus auf den Weg gebrachten neuen Sanktionen gegen Russland werden in Moskau, von der EU und von Teilen der deutschen Wirtschaft kritisiert. Die Maßnahmen ließen auf absehbare Zeit keinen Raum für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und den USA, sagte Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Man werde nicht länger "Perlen vor die Säue werfen", sagte er weiter. Russland habe den USA zudem wiederholt mit Konsequenzen gedroht. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte, dass das Sanktionspaket auch europäischen Interessen schaden könnte, und drohte Washington mit nicht näher benannten Konsequenzen.



"Amerika zuerst" könne nicht bedeuten, dass die Interessen Europas an letzter Stelle kommen, sagte Juncker. Nach Ansicht der Kommission könnte das Sanktionspaket EU-Unternehmen schaden, die an russischen Pipelines arbeiten und Öl und Erdgas nach Europa importieren. "Wenn unsere Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt werden, sind wir bereit, innerhalb von Tagen angemessen zu reagieren", hieß es in Junckers Erklärung. Die Bundesregierung kündigte an, das Sanktionspaket zu prüfen.

Vertreter der deutschen Wirtschaft fürchten, dass schärfere US-Sanktionen auch deutsche Firmen treffen könnten; vor allem solche, die im Energiegeschäft mit russischen Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel bei dem Bau von Pipelines. Bereits im Juni hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor möglichen US-Sanktionen gewarnt, die auch Europa schaden könnten.



Der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, warnte: Wichtige Projekte zur Sicherung der hiesigen Energieversorgung könnten zum Stillstand kommen, wenn es deutschen Unternehmen zum Beispiel nicht mehr erlaubt wäre, gemeinsam mit Russland an Gaspipelineprojekten zu arbeiten. "Davon wäre auch die deutsche Wirtschaft empfindlich getroffen." Treier forderte die EU-Kommission auf, zu verhindern, dass sich die US-Maßnahmen auch auf Unternehmen anderer Länder auswirken.

Der Chef des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Wolfgang Büchele, hatte unmittelbar vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus gewarnt, dass die gewachsenen deutschen Energiekooperationen mit Russland in Gefahr geraten könnten. Bedroht sei nicht nur der Bau neuer Pipelines wie Nordstream 2 oder Blue-Stream. Auch die Instandhaltung bestehender Pipelines würde gefährdet.

Trump lässt Unterzeichnung des Gesetzes offen

Der Energiebereich steht im Zentrum der neu beschlossenen Sanktionen. Im Öl- und Gasgeschäft stehen die USA in direkter Konkurrenz zu Russland. Die Initiative der USA ist nicht mit den Europäern abgestimmt und trifft bei diesen auf massive Vorbehalte.

Das US-Repräsentantenhaus hatte in einem Gesetzentwurf gleichzeitig Strafmaßnahmen gegen Russland, den Iran und Nordkorea verschärft. Russland soll für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, seine Unterstützung des syrischen Machthabers Assad im Bürgerkrieg und für seine mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl bestraft werden.

Das Gesetzesvorhaben muss allerdings noch vom US-Senat gebilligt und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Dieser könnte ein Veto einlegen. Trump sagt immer wieder, dass er auf ein besseres Verhältnis zu Russland setzt. Das US-Präsidialamt teilte mit, Trump habe noch nicht entschieden, ob er es passieren lässt oder nicht.

Wegen der klaren Mehrheit bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus und einem ähnlichen erwarteten Ausgang im Senat kann Trump die Sanktionen nicht einfach ablehnen, sondern müsste zuvor den Kongress um Erlaubnis bitten. Auch wenn Trump die Sanktionen gegen Russland abschwächen wollte, müsste er die Gründe dafür in einem Bericht schriftlich beim Kongress vorlegen. Es werde keine Nebenabkommen geben, hatte der republikanische Abgeordnete Steny Hoyer gesagt.