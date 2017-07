Als Reaktion auf die mutmaßliche Einflussnahme der russischen Regierung auf die US-Wahl und die Ukraine-Krise hat der Senat mit deutlicher Mehrheit schärfere Sanktionen gegen Russland gebilligt. 98 Senatoren stimmten für den Gesetzentwurf, nur zwei Abgeordnete votierten dagegen.



Trump könnte sein Veto einlegen

Zuletzt muss die Novelle auch vom US-Präsidenten unterzeichnet werden – das zwingt Donald Trump zu einer klaren Positionierung mit Blick auf Russland. Sollte er sein Veto einlegen, kann dieses allerdings durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit beider Parlamentskammern ausgehebelt werden. Das Repräsentantenhaus hatte bereits mit 419 zu 3 Stimmen für den Entwurf gestimmt.

Die Abgeordneten hatten in dem Entwurf sicher gestellt, dass Trump die Sanktionen nicht ohne Zustimmung des Kongresses aufheben kann. Das Weiße Haus kritisierte, dass damit die Befugnisse des Präsidenten eingeschränkt würden.

Russland soll mit den neuen finanziellen Sanktionen vor allem wegen seiner Annexion der Krim und seiner militärischen Angriffe in Syrien, aber auch für die Einmischung in den US-Wahlkampf abgestraft werden. Nach Einschätzung der Geheimdienste hatte sich Putins Regierung in die US-Präsidentenwahl im vergangenen Jahr eingemischt. Russland hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.



EU fürchtet um ihre Interessen in Russland

Viele europäische Politiker befürchten wiederum, dass sich die USA mit den neuen Sanktionen wirtschaftliche Vorteile verschaffen werden. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte zuletzt gar vor einem Handelskrieg. Deutsche Industrievertreter vermuten, dass die USA mit den Strafmaßnahmen unter anderem die Pipeline Nord Stream 2 verhindern wollen, mit der mehr Erdgas von Russland über die Ostsee nach Deutschland gepumpt werden soll.

Russlands Präsident Wladimir Putin reagierte scharf auf die geplanten US-Sanktionen. Seine Regierung früher oder später auf diese "Frechheit" reagieren.

Ost-Ausschuss - EU-Sanktionen gegen USA denkbar Die geplanten Russland-Sanktionen der USA könnten Folgen für die europäische Wirtschaft haben. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft schließt Gegensanktionen nicht aus. © Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Trumps neuer Kommunikationschef Anthony Scaramucci hatte vor der Abstimmung angekündigt, Trump könne sich mit einem Veto auch für weitergehendere Sanktionen einsetzen. Diese Äußerung kam überraschend, weil Trumps Mitarbeiter wochenlang für weniger scharfe Regeln geworben haben.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, neben Russland auch den Iran und Nordkorea mit weiteren Strafmaßnahmen zu belegen.