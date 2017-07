Bei den seit April anhaltenden Unruhen und Protesten in Venezuela sind bereits mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Beim jüngsten 24-stündigen Generalstreik starben mindestens weitere fünf Menschen bei gewaltsamen Ausschreitungen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Caracas. Die Proteste richten sich gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, der für die schwere Wirtschaftskrise und die dramatischen Versorgungsengpässe im Land verantwortlich gemacht wird. Die konservative Opposition kämpft seit mehreren Monaten für eine Amtsenthebung Maduros.

Die fünf Toten während des Streiks erhöhten die Zahl der Todesopfer auf mindestens 103. Bei dem Streik am Donnerstag wurden fast 370 Menschen festgenommen, wie die Nichtregierungsorganisation Foro Penal erklärte. Seit dem Beginn der fast täglichen Massenproteste gegen Maduro im April wurden außerdem Tausende Menschen verletzt. In Teilen der Hauptstadt Caracas und anderen Landesteilen, darunter der zweitgrößten Stadt Maracaibo, blieben die Geschäfte geschlossen und der öffentliche Verkehr stand still.

Täter der erschossenen Demonstranten noch unklar

Ein 15-Jähriger sei am Rande der Proteste in der westlichen Region Zulia getötet worden. Die genauen Todesumstände teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Außerdem sei ein 24-jähriger Demonstrant in Los Tuques am Rande von Caracas erschossen worden. Ein 23-Jähriger sei in der nördlichen Stadt Valencia getötet worden. Auch zwei 34-jährige Männer kamen bei den Ausschreitungen um. Wer für die Todesfälle verantwortlich war, wurde nicht mitgeteilt.

Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Schrotgeschosse ein, um die Demonstranten auseinander zu treiben. In mehreren Vierteln von Caracas blockierten Regierungskritiker die Straßen mit Barrikaden. Demonstranten warfen auch Steine auf Mitarbeiter des staatlichen Fernsehsenders VTV, die von der Polizei in Sicherheit gebracht wurden. Die meisten Festnahmen gab es laut Foro Penal in Caracas sowie in den Bundesstaaten Zulia und Nueva Esparta im Nordosten des Landes.

Südamerikanischer Staatenbund fordert die Beendigung der Krise

Die Präsidenten des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur forderten Venezuela dazu auf, die schwere politische Krise zu beenden. "Wir wiederholen vom Mercosur aus unseren Aufruf zum Frieden, zur Freilassung der politischen Häftlinge und der Aufstellung eines Fahrplans für Wahlen in Venezuela", sagte Argentiniens Staatschef Mauricio Macri bei einem eintägigen Gipfeltreffen im westargentinischen Mendoza. Der südamerikanische Staatenbund Mercosur ist mit einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 2,1 Billionen Euro einer der größten Wirtschaftsräume der Welt. Venezuelas Mitgliedschaft darin war vergangenes Jahr suspendiert worden, weil es die Bündnis-Regeln über Freihandel und Menschenrechte verletzt hatte.

Mercosur bietet die Bildung einer Kontaktgruppe an, um zu einer Lösung des politischen Konflikts beizutragen. Die Mitglieder mit Ausnahme von Bolivien forderten Venezuela auf, keine Initiative zu ergreifen, die die interne Konfrontation noch steigern könnte. Gemeint war damit der Aufruf des Präsidenten Nicolás Maduro zur Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung am 30. Juli.

Am 30. Juli sollen die 545 Mitglieder einer Verfassungsgebenden Versammlung gewählt werden. Die Opposition warnt vor einer sozialistischen Mehrheit und fürchtet dem Umbau zu einer Diktatur nach dem Vorbild von Kuba. Sieben Millionen Bürger hatten bei einer Volksbefragung gegen die Pläne gestimmt. Die Streitkräfte teilten mit, dass 132.000 Soldaten die Wahl schützen sollen. Die Oppostion ruft zum Boykott der Wahl auf. US-Präsident Donald Trump droht mit Sanktionen, falls die Wahl stattfindet. Die venezolanische Bevölkerung hat die Möglichkeit, in 14.151 Wahlzentren ihre Stimmen abzugeben.

Die Proteste hatten nach der zeitweiligen Absetzung des Parlaments, in dem die Opposition die Mehrheit hatte, begonnen. Präsident Maduro ist gegen Neuwahlen und hat die Unterstützung des Militärs auf seiner Seite. Weite Landesteile wurden durch den Generalstreik lahmgelegt. Maduro warnt vor einem "Putsch der Rechten" und droht mit dem Griff zu den Waffen.



In Präsident Maudros eigenem Lager hatten sich schon mehrere Menschen von ihm abgewandt. Die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega hatte im März die zeitweilige Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments durch das Oberste Gericht als Verfassungsbruch kritisiert. Zuletzt warf sie der Regierung vor, mithilfe des Obersten Gerichtshofs und der Armee "Staatsterrorismus" zu betreiben. Am Donnerstag trat zudem der ranghohe UN-Diplomat Isaiás Medina zurück. Er könne nicht Teil einer Regierung sein, die "Demonstranten systematisch angreift", erklärte der Venezolaner in New York.