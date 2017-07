Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diáz hat davor gewarnt, dass ihre Ermittlungen zu den Massenprotesten in Venezuela massiv behindert würden. Es werde inzwischen gegen 4.658 Verdächtige wegen der Todesfälle, Verletzungen und Sachbeschädigungen ermittelt, sagte sie. Allerdings müsse sie viele Fälle an eine Sonderjustiz des Militärs abgeben, die Demonstranten in Schnellverfahren aburteilen will. Ortega bezeichnete diese Militärtribunale als "ein Mysterium".

Venezuela - 22-Jähriger stirbt bei Protesten in Caracas Als sich die Protestierenden dem Gelände eines Flughafens näherten, feuerten Polizisten mit Gummigeschosse. Der Tote ist das 76. Todesopfer seit Beginn der Unruhen im April. © Foto: Ivan Alvarado/Reuters

Seit Beginn der Massenproteste gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor drei Monaten sind bereits 90 Menschen ums Leben gekommen, fast ausschließlich Demonstranten. Für viele der Opfer werden Sicherheitskräfte verantwortlich gemacht, vor allem die militarisierte Polizei (Guardia Nacional). Die Proteste hatten sich Anfang April an der zeitweisen Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments durch den Obersten Gerichtshof entfacht. Zudem werfen die Demonstranten Maduro vor, die wirtschaftliche und politische Krise zu verstärken und das Land in eine Diktatur zu verwandeln.



Maduro will seine Widersacherin absetzen lassen

Maduros Parteigenossin Ortega ist zu dessen wichtigster Kritikerin und Gegenspielerin aufgestiegen – und muss jetzt um ihre Absetzung fürchten. Sie hatte Verfahren gegen die Chefs der Guardia Nacional und des Geheimdienstes (Sebin) eingeleitet und wirft Maduro öffentlich vor, mit den Prinzipien seines 2013 verstorbenen Vorgängers Hugo Chávez zu brechen. Der Maduro-treue Oberste Gerichtshof will in den nächsten fünf Tagen entscheiden, ob sie ihr Amt verliert.



Ihre Absetzung könnte die Lage endgültig eskalieren lassen, viele fürchten einen Bürgerkrieg. Auch im Lager der Sozialisten gibt es zunehmende Risse und Spaltungstendenzen im Militär – was Verteidigungsminister Vladimir Padrino bestreitet.



Neben der politischen Eskalation hat Venezuela derzeit die höchste Inflation der Welt, das Land steckt in einer tiefen Versorgungskrise: Viele Menschen hungern und die Kindersterblichkeit ist dramatisch gestiegen. Es fehlen Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medikamente zu importieren – unter anderem wegen milliardenschwerer Subventionen für Benzin, das trotz riesiger Ölreserven mangels eigener Raffineriekapazitäten zum Teil importiert werden muss. Maduro setzt vor allem auf einen steigenden Ölpreis und droht zur Verteidigung des sozialistischen Projekts mit Waffengewalt.