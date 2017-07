Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat kurz vor der Wahl zur Verfassungsversammlung deutlich gemacht, dass er anschließend noch härter gegen seine politischen Gegner vorgehen will. Die Versammlung solle die Immunität der Oppositionspolitiker aufhebe, sagte Maduro im Staatsfernsehen und setzte nach: Dem Vizepräsidenten des Parlaments, Freddy Guevara, sei seine Zelle garantiert.

Die Opposition boykottiert die Wahl, weil sie befürchtet, dass Maduro und seine sozialistische Partei ihre Macht noch auszuweiten und das Land zu einer Diktatur umbauen wollen. Alle 5.500 Kandidaten für die 545 Sitze in der Versammlung sind Anhänger der Regierung.

Der Erfolg der Abstimmung hängt auch von der Wahlbeteiligung ab, weshalb die Opposition die Venezolaner zum Boykott aufgerufen hat. Die Regierung setzte im Gegenzug die Bevölkerung unter Druck, ihre Stimmen abzugeben. So drohte Maduro unter anderem damit, staatliche Arbeiter zu entlassen oder soziale Hilfsleistungen zu streichen. Insgesamt sind 19,4 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Opposition demonstriert "gegen Diktatur"

Trotz Demonstrationsverbots rief das Oppositionsbündnis Mesa de la Unidad Democrática für den Wahlsonntag zu Massenprotesten auf. Henrique Capriles, der Maduro 2013 knapp unterlag, gab das Motto "Gegen Diktatur und Verfassungsbetrug" aus. Vor Beginn der Wahl häuften sich Berichte über Attacken auf Wahllokale und verbrannte Wahlzettel.

"Wählt für den Frieden, für die Zukunft", sagte Maduro in Caracas. Die Pläne der Reform sind unklar. Wiederholt hatte Maduro deutlich gemacht, dass ihm das von der Opposition dominierte Parlament ein Dorn im Auge ist.



Mehr als 200.000 Soldaten im Einsatz

Um die Wahl zu sichern, sind nach Regierungsangaben 232.000 Soldaten im Einsatz. Viele Beobachter erwarten eine weitere Eskalation im Land; sie befürchten, dass die Sicherheitskräfte wegen des Protestverbots besonders hart gegen die Demonstranten vorgehen werden.



Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften starben in Venezuela seit April bereits 113 Menschen. Die Proteste hatten sich an der vorübergehenden Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments entzündet. Neben der politischen Krise wird das Land mit den größten Ölreserven von einer Versorgungskrise erschüttert: Lebensmittel fehlen überall, in Apotheken mangelt es an Medikamenten. "Verzweifelte Eltern versuchen, ihre Kinder bei Hilfsorganisationen unterzubringen, damit sie dort wenigstens etwas zu essen bekommen", berichtete der Direktor der SOS-Kinderdörfer in Venezuela, José Luis Benavides.

Zudem gibt es Berichte über Hamsterkäufe. Mehrere Länder warnten eindringlich vor Reisen in das Land. Iberia und Air France setzten die Flüge für die nächsten Tage aus, zuvor hatten bereits zehn Gesellschaften die Flüge nach Caracas dauerhaft eingestellt.

Beamte werden zur Wahl gezwungen

Mitte Juli sprachen sich bereits 7,5 Millionen Venezolaner in einer symbolischen Befragung gegen Maduros Pläne aus. Die Wahl wird daher Rückschlüsse auf seinen Rückhalt liefern – allerdings setzt die Regierung Hunderttausende Arbeiter und Angestellte in staatlichen Unternehmen nach Medienberichten mit Textnachrichten und Telefonanrufen unter Druck, an der Wahl teilzunehmen.

Die USA drohen Venezuela mit Wirtschaftssanktionen. US-Vizepräsident Mike Pence telefonierte nach Angaben des Weißen Hauses mit einem der Oppositionsführer, dem unter Hausarrest stehenden Leopoldo López. Er habe ihm im Auftrag von US-Präsident Donald Trump gesagt, "dass die USA an der Seite der Menschen in Venezuela stehen". Unterdessen kündigte Kolumbien an, bis zu 200.000 aus Venezuela geflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus zu gewähren.