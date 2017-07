Internationale Beobachter haben die umstrittene Wahl einer verfassunggebenden Versammlung in Venezuela kritisiert. Diese soll das Parlament ersetzen und eine neue Verfassung ausarbeiten. An diesem Montag soll die Versammlung erstmals zusammentreten.



"Es ist ein trauriger Tag für die Demokratie in Venezuela, in Lateinamerika und in der Welt, da internationale Verträge und die eigene Verfassung des Landes verletzt werden – und zwar gegen den Willen des Volkes", sagte der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani. "Wir werden diese Wahl nicht anerkennen." Sie sei keine Lösung für die ernsten politischen Probleme und die humanitären Krise, "die das Land zerstören".

Auch die US-Regierung kündigte an, das Abstimmungsergebnis nicht anzuerkennen und drohte mit neuen Sanktionen. Vor der Wahl hatte sie bereits Sanktionen gegen 13 ranghohe Verbündete Maduros verhängt und mit Wirtschaftssanktionen gedroht. Außerdem hatte sie Diplomatenfamilien zur Ausreise aufgefordert. Weiterhin haben Mexiko, Kolumbien, Panama, Argentinien, Costa Rica und Peru angekündigt, das Ergebnis nicht anerkennen zu wollen. Kolumbien hatte außerdem bekannt gegeben, bis zu 200.000 aus Venezuela geflohenen Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus verleihen zu wollen.

Die Bundesregierung kritisierte, dass die Wahl der Verfassungsversammlung "trotz großen Widerstands der eigenen Gesellschaft" abgehalten worden sei. Dieser Schritt habe das Land weiter gespalten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Wahl habe gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen und sei nicht geeignet, Venezuela aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise zu führen.

Maduro will Parlamentsabgeordneten Immunität entziehen

Der Staatschef Nicolás Maduro hatte die Wahl zum Sieg für das Regierungslager erklärt. Es sei die "größte Abstimmung für die Revolution" sagte er in Caracas. Nun müsse die Ordnung wieder hergestellt und den Abgeordneten des von der Opposition beherrschten Parlaments ihre Immunität entzogen werden. Die Kriterien für die Zulassung zur Wahl hatte Maduro aufgestellt. Insgesamt hatten sich etwa 50.000 Menschen um einen Sitz in der Verfassunggebenden Versammlung beworben, etwa 6.100 Kandidaturen wurden für gültig erklärt, darunter die von Maduros Ehefrau Cilia Flores und die der rechten Hand des Staatschefs, Diosdado Cabello.

Nach offiziellen Angaben beteiligten sich 41,5 Prozent der Venezolaner an der Wahl. Die Chefin der Nationalen Wahlkommission und Maduro-Verbündete Tibisay Lucena sprach von einer "außergewöhnlichen Wahlbeteiligung". Mehr als acht Millionen Venezolaner hätten ihre Stimme abgegeben. Die Opposition, die die Abstimmung boykottiert hatte, sprach dagegen von nur 2,5 Millionen Menschen, die sich an der Wahl beteiligt hätten.



Laut Maduro soll die neue Verfassung dazu beitragen, die schwere Krise beizulegen, die im Land zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat. Die Opposition wirft Maduro vor, er wolle sich durch die verfassunggebende Versammlung "diktatorische Vollmachten" sichern und boykottierte die Wahl. Außerdem protestiert sie seit Monaten dagegen. Auch für Montag rief die Opposition trotz des von der Regierung verhängten Demonstrationsverbotes zu weiteren, landesweiten Protesten auf. "Wir erkennen diesen betrügerischen Prozess nicht an. Für uns ist er nichtig, er existiert nicht", erklärte Oppositionsführer Henrique Capriles.



Mindestens zehn Tote am Wahltag

Die Wahl war von gewaltsamen Protesten überschattet worden. Mindestens zehn Menschen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Wahltag gestorben, die Opposition spricht von 16 Toten. Im Bundesstaat Táchira wurden zwei Jugendliche im Alter von 13 und 17 Jahren erschossen. In demselben Bundesstaat an der Grenze zu Kolumbien war kurz zuvor ein Soldat während einer Demonstration getötet worden. Weitere Tote gab es in anderen Landesteilen. Auch einer der Kandidaten für das Verfassungsgremium, der regierungsnahe José Félix Pineda, wurde getötet. Mehrere Angreifer drangen nach Angaben der Staatsanwaltschaft in dessen Haus im Bundesstaat Bolívar ein und erschossen den Anwalt. Zum möglichen Tatmotiv machte die Behörde keine Angaben.

Maduros ehemalige Außenministerin Delcy Rodríguez, die ebenfalls für die Versammlung kandidierte und dort künftig eine wichtige Rolle spielen könnte, widersprach der Kritik der Opposition. Das Ziel des Gremiums sei es nicht, die Opposition zu "vernichten", sagte Rodríguez. Ein Dialog sei der "einzige Weg". Gleichwohl würden die regierenden Sozialisten nicht in Betracht ziehen, die Macht aufzugeben.

Die neu gewählte Versammlung soll bereits in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen. Ihr Sitz soll im Gebäude des Parlaments sein, in dem die Opposition seit zwei Jahren die Mehrheit stellt. Maduro ignoriert die Volksvertretung und wirft der Opposition vor, Handlanger für einen von den USA gesteuerten Umsturzversuch zu sein. Sollte die neu gewählte Verfassungsversammlung das Parlament ersetzen, wie es viele Beobachter befürchten, würde die Gewaltenteilung de facto aufheben und den Sozialisten die alleinige Macht gegeben werden. Maduro hatte bereits angekündigt, dass er nach der Wahl härter gegen politische Gegner vorgehen will. Dem Vizepräsidenten des Parlaments, Freddy Guevara, sei eine Zelle garantiert, hatte Maduro im Staatsfernsehen gesagt.