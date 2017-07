Grenz- und Zollkontrollen nach dem Brexit werden das Vereinigte Königreich einem neuen Bericht zufolge mindestens eine Milliarde Pfund pro Jahr kosten. Das steht in einer Wirtschaftsanalyse des Beratungsunternehmens Oxera, die dem britischen Observer vorliegt. Demnach wird es nach dem Brexit zu langen Verzögerungen an den Grenzen kommen, die unter anderem den Bau zusätzlicher Parkplätze nahe der Fährhäfen und die Einstellung neuer Zollbeamter zur Folge hätten.



"Die Schätzung von einer Milliarde Pfund pro Jahr ist noch relativ zurückhaltend", zitiert der Guardian aus dem Bericht. Die Zahl beziehe sich nämlich nicht auf diverse Kosten für zusätzliche Folgen der Grenzschließung, wie beispielsweise die Kosten für die wirtschaftlichen Unsicherheiten, für zusätzliche Mitarbeiter an Häfen und in Speditionen, für die benötigte Parkplatzfläche oder für den Unterhalt der Menschen, die wegen des Brexits arbeitslos werden. Die tatsächlichen Kosten sind laut dem Bericht also wahrscheinlich viel höher.

Bereits vor dem Referendum über den Brexit wurde laut Bericht entschieden, ein neues Zollabwicklungssystem einzuführen. Das neue System sei ursprünglich für 60 Millionen Abfertigungen pro Jahr gedacht gewesen, müsste nach dem Brexit aber mit 300 Millionen fertig werden. Zusätzlich erschwert wird die Planung dadurch, dass es noch unklar sei, wie das zukünftige Zollabkommen mit der EU aussehen wird. Laut dem britischen Finanz- und Zollamt, dem HMRC, ist das neue System trotzdem voll einsatzfähig.



Bericht sieht die britische Rolle im Handel gefährdet

Der Vorstandsvorsitzende des Hafens in Dover, Tim Waggot, sagte dem Guardian, dass dringend über die Zoll- und Grenzabkommen verhandelt werden müsse. Der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auf der Straße von Calais müsse nach dem Brexit störungsfrei weiterlaufen können. Laut des Berichts von Oxera müsse das Vereinigte Königreich schnell ein Plan vorlegen, wie Zoll- und Grenzkontrollen ohne lange Wartezeiten gewährleistet werden können. Wenn die Kosten und Unsicherheiten der Kontrollen die Vorteile, im Königreich Geschäfte zu machen, überwiegen, riskiert das Vereinigte Königreich seine Rolle in dem Handel, heißt es im Bericht.



Ein Sprecher der britischen Regierung sagte dem Guardian, man wolle ein verständliches Freihandelsabkommen und ein neues Zollabkommen, die einen möglichst reibungslosen Übergang im Handel gewährleisten sollen. Michel Barnier, Brexit-Verhandlungsführer der EU, hatte die Hoffnungen bereits zuvor für unrealistisch erklärt. Er hatte den Briten vorgeworfen, keine klaren Positionen zu haben.