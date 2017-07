Bei dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers in Mali sind nach Angaben der Bundeswehr beide Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Ursache des Absturzes des Kampfhubschraubers Tiger sei bislang ungeklärt, teilte die Bundeswehr auf ihrer Internetseite mit. Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten an.

Der Hubschrauber und die Besatzungsmitglieder waren im Auftrag der UN-Friedensmission MINUSMA im Einsatz. "Der Tod dieser Männer im Dienste unseres Landes trifft uns alle tief, und er macht uns unendlich traurig", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Der Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Vizeadmiral Joachim Rühle, sagte, es sei kein Notruf durch die verunglückte Besatzung abgegeben worden. "Der abgestürzte Hubschrauber ist ausgebrannt. Die Absturzursache ist derzeit noch völlig offen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bisher nicht vor."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, dass Deutschland mit der Beteiligung an dem UN-Einsatz einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung Malis leiste. "Dieser tragische Vorfall zeigt einmal mehr, mit welchem hohen persönlichen Risiko der Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten verbunden ist."

Technische Probleme mit Hubschrauber-Typ

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel geht die Bundeswehr von einem massiven technischen Defekt an der Unglücksmaschine aus. Der Bundeswehr-Pilot eines zweiten Hubschraubers vom gleichen Typ, der unmittelbar hinter der Unglücksmaschine geflogen sei, habe bereits zum Absturz ausgesagt. Demnach sei der Tiger vor ihm urplötzlich und ohne einen Notruf mit der Nase nach vorne abgekippt und dann sofort im Sturzflug zu Boden gegangen.

Vier Tiger-Kampfhubschrauber der Bundeswehr sind in Mali im Einsatz, sie waren im Frühjahr im nordhessischen Fritzlar für den Einsatz in Westafrika verladen worden. Bedenken gab es zuletzt wegen der Einsatzbereitschaft der Hubschrauber in der westafrikanischen Hitze. Zunächst mussten sie am Boden bleiben, weil für sie beim Start eine eine maximale Temperaturobergrenze von 43,26 Grad Celsius galt. Der Inspekteur des Heeres erteilte später eine Ausnahmegenehmigung für den Flug unter hohen Temperaturen – der Maximalwert wurde um fünf Grad angehoben.



Auch personelle Engpässe waren im Zusammenhang mit dem Hubschrauber-Typ ein Thema: Zuletzt fehlten Piloten, um das Gerät zu fliegen. Der Expertiseverlust werde zunehmend zu einem flugsicherheitsrelevanten Thema, hieß es im Juni in einem internen Bericht des Kommandos Heer, aus dem Der Spiegel zitierte. Eine Handvoll Piloten werde für alle Übungs- und Schießvorhaben sowie Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen herangezogen. Sie würden der hohen zeitlichen Belastung nicht mehr standhalten, hieß es in dem Bericht.

Bis zu 1.000 deutsche Soldaten

Der Bundestag hatte im Januar beschlossen, den deutschen Einsatz in Mali auszuweiten. Demnach können sich bis zu 1.000 deutsche Soldaten am etwa 15.000 Soldaten und Polizisten umfassenden UN-Einsatz beteiligen. Dessen Aufgabe ist die Überwachung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den Rebellen. Derzeit sind 875 Bundeswehrsoldaten beteiligt. Sie sind in der ehemaligen Rebellenhochburg Gao stationiert. MINUSMA gilt als der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr.

Hintergrund des Einsatzes ist ein Konflikt im Norden des Landes. 2012 war er in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen. Im Januar 2013 griff schließlich die ehemalige Kolonialmacht Frankreich militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Inzwischen sind rund 4.000 französische Soldaten in Mali im Einsatz.



Trotz der Friedens- und Stabilisierungsmissionen gibt es seither immer wieder Anschläge im Zentrum und Süden des Landes. Zuletzt war im Juni ein Luxushotel in der Hauptstadt Bamako angegriffen worden. Bei einem groß angelegten Militäreinsatz im Mai töteten französische Soldaten mindestens 20 Islamisten. Nach Angaben der französischen Armee hatten die Einsatzkräfte in einem Wald nahe der Grenze zu Burkina Faso zudem zahlreiche Waffen, Munition, Raketenwerfer und Sprengstoff sichergestellt.