Auf einen Nato-Konvoi im Süden Afghanistans ist ein Selbstmordanschlag verübt worden. Ein Attentäter habe ein Fahrzeug voller Sprengstoff in den Konvoi ausländischer Soldaten gelenkt, sagte ein Polizeisprecher.



Wie die Nato-Mission Resolute Support (RS) mitteilte, habe es Opfer gegeben. Aus der Erklärung geht nicht hervor, ob Soldaten getötet oder verletzt wurden. Auch über die Herkunft der Opfer sind zunächst keine Informationen veröffentlicht worden. Der afghanische Sender 1TV berichtete unter Berufung auf nicht genannte Quellen, dass es sich um einen Konvoi der USA handelte.

Die radikalislamischen Taliban haben sich auf Twitter zu der Tat bekannt. Der Angriff sei gegen ausländische Truppen nahe einer Basis des afghanischen Geheimdienstes NDS gerichtet gewesen, heißt es in dem Tweet des Sprechers Sabiullah Mudschahid.

Die Nato hatte Ende Juni die Aufstockung ihrer Truppen in Afghanistan um mehrere Tausend Soldaten bekanntgegeben. Ziel ist es nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Taliban an den Verhandlungstisch zu zwingen. Zurzeit hat die Nato rund 13.500 Militärkräfte in Afghanistan stationiert, die meisten von ihnen Amerikaner.