Die Wahlkommission von Angola hat die Regierungspartei zur Gewinnerin der Parlamentswahl erklärt. Die MPLA habe vorläufigen Ergebnissen zufolge 64 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Kommission mit.



Mit der Wahl geht die 38-jährige Herrschaft von Präsident Eduardo dos Santos zu Ende. Seinen Wunschnachfolger hatte er zuvor in Stellung gebracht: den 63-jährigen Verteidigungsminister João Lourenço. Mit dem Sieg der MPLA steht Lourenços Amtsantritt "nichts mehr im Weg", sagte João Martins von der Regierungspartei. In Angola wird der Präsident nicht direkt gewählt, sondern von der Partei mit den meisten Stimmen gestellt.

Vor Bekanntgabe des Ergebnisses durch die Wahlkommission hatten Regierung und Opposition über den Ausgang der Wahl gestritten. Die Regierungspartei MPLA behauptete, nach Auszählung von fünf Millionen Stimmen sei ihr die Mehrheit in dem Parlament mit 220 Sitzen sicher. Die größte Oppositionspartei Unita sprach dagegen von einem knappen Rennen. Unita hatte sich vor der Wahl offen für eine Koalition mit anderen Oppositionsgruppen gezeigt.

Kein ungehinderter Zugang für Wahlbeobachter

Doch schon vor der Wahl galt der Sieg der regierenden MPLA – die portugiesische Abkürzung steht für Volksbewegung zur Befreiung Angolas – als sicher. Bei der letzten Wahl 2012 hatte die linksgerichtete Partei gut 72 Prozent der Stimmen bekommen. Außerdem gab es damals Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl.



In diesem Jahr waren Wahlbeobachter nur in begrenztem Maße zugelassen. Die EU etwa hatte keine volle Beobachtermission geschickt, weil die Regierung Angolas ihr nicht ungehinderten Zugang zu den Wahllokalen gewähren wollte. Die vier EU-Wahlexperten werden auch, anders als klassische Wahlbeobachter, keine Kommentare zu den Wahlen abgeben. Zudem hatten mehrere afrikanische Staaten ihre eigenen Teams geschickt.

Rund 9,3 Millionen waren bei der Wahl am Mittwoch stimmberechtigt. Wahlleiterin Júlia Ferreira sagte, die Abstimmung sei vorbildlich verlaufen. "Die Demokratie hat gewonnen, das Mehrparteiensystem hat gewonnen, die Bürger Angolas haben gewonnen."



Unita hingegen wies auf Zwischenfälle in der Stadt Huambo hin, bei denen Polizisten Schüsse abgegeben und Verhaftungen vorgenommen haben sollen. Auch die Casa-CE, ein von der Unita abgespaltenes Parteienbündnis, nannte Wahl und Stimmenzählung wenig transparent. "Ich weiß nicht, wie man behaupten will, dass ein solcher Prozess transparent ist, wenn zum Beispiel einigen Beobachtern an den Wahltischen die Teilnahme an der Stimmenzählung verwehrt wurde", sagte Generalsekretär Leonel Gomes.



Dos Santos bleibt Parteichef

Der bisherige Präsident dos Santos steht seit 1979 an der Staatsspitze der früheren portugiesischen Kolonie. Der 74-jährige, scheidende Präsident will nach der Wahl sein Amt abgeben, es wird aber erwartet, dass er voraussichtlich bis zum Jahr 2022 Parteichef bleiben wird. Laut Amnesty International hat dos Santos während seiner Regierungszeit ein Klima der Angst geschaffen. Durch bereits beschlossene Gesetze ist dos Santos aber auch nach dem Ausscheiden aus der Politik weitgehend vor juristischer Verfolgung geschützt.

Angola gilt als Afrikas zweitgrößter Ölproduzent, das Land leidet heute aber unter dem Verfall der Ölpreise. Die Inflation ist hoch, die Arbeitslosigkeit steigt und die Landeswährung verfällt. Zugleich ist der Wohlstand in der Bevölkerung ungleich verteilt. Viele Menschen sind arm; ihr Anteil an der Bevölkerung ist im internationalen Vergleich einer der größten weltweit. Korruption und Vetternwirtschaft sind weit verbreitet, die Elite der MPLA und die Präsidentenfamilie haben großen Einfluss. So leitet etwa die Tochter des scheidenden Präsidenten, Isabel dos Santos, das staatliche Ölunternehmen Sonangol. Sie wird vom US-Magazin Forbes mit einem geschätzten Vermögen von drei Milliarden Dollar als reichste Frau Afrikas gelistet.