Nachdem Donald Trumps Kommunikationschef Anthony Scaramucci nach nur anderthalb Wochen seinen Job wieder aufgeben musste, sind Teile seiner Strategie öffentlich geworden. CNN dokumentierte ein Papier, in dem Scaramucci Leitlinien für die Arbeit seines Teams niederschrieb. In fünf Kapiteln (Priority #1 bis #5) legte er dar, welche Maßnahmen er für eine erfolgreiche Regierungs-PR für nötig hielt und was er an der bisherigen Arbeit zu ändern gedachte. Umgesetzt wurden seine Pläne nicht.

Scaramucci schrieb von generellen Neustrukturierungen der Kommunikation. Bevor neue Konzepte entwickelt werden sollten, müsse die Kommunikation effizienter laufen. Vieles klingt nach den Pannen insbesondere des früheren Pressesprechers Sean Spicer durchaus nachvollziehbar.

Alle Gesprächspartner sollten professionell behandelt werden, schrieb Scaramucci, auch wenn sie nicht alle Antworten des Presseteams mögen würden. Keiner solle Feierabend machen, bevor alle Rückrufe, Mails und Kurznachrichten abgearbeitet seien.

Lob für faire und gute Berichterstattung

Wer in seiner Arbeit nicht dem Präsidenten diene, werde entfernt. "Faule Eier" würden eliminiert. Die Mitarbeiter müssten sich als Team verstehen und nicht als Individualisten mit eigener Agenda. Der Kontakt zum Kabinett, dem Kongress, der Republikanischen Partei und deren Vertreter im Land sei wichtig.

Scaramucci hatte demnach auch zum Ziel, die unter Trump entstandenen Spannungen mit den US-Medien zu lösen. Trump hatte einige Zeitungen und Sender systematisch benachteiligt und sie pauschal der Lüge bezichtigt. Wie die Kabinettsmitglieder und ihre Teams seien auch die Medien wichtige Kunden der Kommunikationsabteilung, heißt es in dem Konzept. Der Präsident könne sich einen Kampf mit den Medien liefern, die Kommunikatoren im Weißen Haus jedoch nicht. Unfaire oder unwahre Berichte sollten zwar weiterhin angeprangert werden, es sollte aber auch Lob für faire und gute Berichterstattung gezollt werden.



Bessere Erklärungen, Golf-Lotterie und eine TV-Show

Das Papier sah auch vor, besser zu erklären, wie Trumps Politik Amerika nütze. An praktischen Beispielen solle erklärt werden, wie die Abkehr von Regulierung Jobs schaffe.

Besonderen Augenmerk legte Scaramucci auf eine Politur des Images des Präsidenten. Trump solle von seiner menschlichen Seite gezeigt werden. Dafür solle ein eigens einzurichtendes Team Sorge tragen. Denkbar sei etwa, in einer landesweiten Lotterie eine Runde Golf mit dem Präsidenten zu verlosen. Er sei immerhin der beste Golfer unter den Präsidenten.

Auch plante Scaramucci, die Qualitäten des Präsidenten als TV-Star zu nutzen. Seine Leute sollten in Form von Videos eine Donald Trump Show produzieren. Trumps Vorgänger Barack Obama habe diesen Kommunikationsweg im Ansatz genutzt, Trump solle das weiter vervollkommnen. Er könne auch auf direkte Fragen von normalen Bürgern antworten, etwa auf Facebook.



Am Freitag will sich Scaramucci zu seiner Entlassung äußern

Eine "Schnelle Reaktions-Gruppe" (rapid response group) soll sich um die Kommunikation in besonderen Lagen und Krisen kümmern, eine Strategiegruppe enger mit Mitarbeitern des Weißen Hauses Kommunikationsstrategien weiterentwickeln. Zuständigkeiten müssten bei alldem klar definiert sein.



Scaramucci war nur elf Tage im Amt gewesen. Schon sein Antritt hatte Folgen gehabt: Pressesprecher Spicer, ein Marinereservist, nahm ihn zum Anlass, selbst zu gehen. Entlassen wurde Scaramucci dann durch Trumps neuen Stabschef John F. Kelly, nachdem Scaramuccis herabsetzende Äußerungen über Trumps Berater Steve Bannon ("Ich bin nicht Steve Bannon. Ich versuche nicht, meinen eigenen Schwanz zu zu lutschen") öffentlich geworden waren. Die Huffington Post zitierte Scaramucci später, das an einem Abend gegebene Interview habe ihm nicht gut getan. Seine Familie sei mit dem Journalisten seit Jahrzehnten bekannt. Vieles von dem Gesagten sei spaßig gemeint gewesen. Obwohl als reguläres Interview geführt, seien die Äußerungen eigentlich nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Er wolle demnächst mit dem Reporter ein Bier trinken gehen.

Am Freitag will sich Scaramucci öffentlich zu Wort melden. In einem Online-Statement könnte er seine Sicht der Dinge auf seine anderthalbwöchige Amtszeit und seine Entlassung darlegen, meldet der CNN.