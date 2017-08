Borys Budka ist der stellvertretende Vorsitzende der größten Oppositionspartei Platforma Obywatelcza (Bürgerplattform). Im Kabinett der vorigen Regierungschefin Ewa Kopacz war Budka von Mai bis November 2015 Justizminister. Er wurde 1978 in Czeladź in Südpolen geboren. Sein Jurastudium schloss er in Kattowitz ab, später habilitierte er in Volkswirtschaftslehre. Seine Doktorarbeit schrieb er über die die Qualifizierung von Arbeitnehmern in Beschäftigungsverhältnissen. Von 2002 bis 2011 war er in der Lokalpolitik als Gemeinderat der schlesischen Stadt Zabrze tätig. Seit 2011 ist Budka Abgeordneter im Sejm. Im polnischen Parlament ist er unter anderem Mitglied der Justiz- und Menschenrechtskommission.