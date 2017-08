Eine Woche nach der Gewalt in Charlottesville haben in Boston Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Hass demonstriert. Ausdrückliches Lob kam von Präsident Donald Trump. "Ich möchte den vielen Protestierenden in Boston applaudieren, die ihre Stimme gegen Fanatismus und Hass erheben", schrieb er auf Twitter. "Unser Land wird bald als ein geeintes zusammenkommen!"



Trump war diese Woche dafür kritisiert worden, die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville relativiert zu haben. Nun twitterte Trump: "Unser großartiges Land ist seit Jahrzehnten geteilt" Er fügte hinzu: "Manchmal muss man protestieren, um zu heilen und wir werden heilen und stärker sein als je zuvor!"

Kurz zuvor hatte sich Trump kritischer geäußert. Es sehe so aus, als ob in Boston "viele Anti-Polizei-Unruhestifter" seien, twitterte der Präsident.



Der Protestmarsch in Boston mit schätzungsweise rund 40.000 Menschen richtete sich gegen eine deutlich kleine Kundgebung, die schließlich abgebrochen wurde. Während diese nach Angaben der Organisatoren dazu diente, für das Recht auf freie Meinungsäußerung einzutreten, sahen die Gegendemonstranten rechtsextreme Motive hinter der Versammlung.

Die Organisatoren der "Free Speech Rally" in Boston hatten sich zwar von den Neonazis und Rassisten aus Charlottesville distanziert. Es war aber vermutet worden, dass dennoch ultrarechte Gruppen kommen könnten.



Beide Aufzüge wurden von einem starken Polizeiaufgebot begleitet, um eine Wiederholung der Gewaltszenen von Charlottesville zu verhindern. Teils mussten Polizisten eine Kette bilden, um die Gegendemonstranten zurückzudrängen. Einige antirassistische Kundgebungsteilnehmer warfen der Polizei empört vor, "Nazis" zu schützen.



Nach Angaben des Polizeichefs William Evans gab es 27 Festnahmen wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Angriffen auf Polizisten. Es kam zu Handgemengen mit den Einsatzkräften. Diese forderten Demonstranten auf, aufzuhören, die Beamten mit Gegenständen zu bewerfen.



Demos in zahlreichen Städten

Die von den Gegendemonstranten kritisierte Kundgebung war schon vor den Vorfällen in Charlottesville geplant gewesen. Nach Medienberichten waren aber mehrere Redner angekündigt worden, die mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden. Außerdem wurde die Teilnahme zahlreicher Rechtsradikaler befürchtet.

Auch in Städten wie Dallas, Atlanta, New Orleans und Austin waren Demonstrationen geplant. Protestierende kamen ebenfalls vor Trumps Golf-Anwesen in New Jersey zusammen, wo er gerade seinen Urlaub verbringt.



In Charlottesville war es bei einer Demonstration von weißen Nationalisten und Neonazis zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten gekommen. Ein mutmaßlicher Rechtsextremist steuerte sein Auto in eine Gruppe von Anti-Rassismus-Demonstranten und tötete eine Frau.