US-Präsident Donald Trump hat erneut einen informellen Berater aus der Geschäftswelt verloren: Der Milliardär und Investor Carl Icahn in einem Brief an Trump, mit seinem Rücktritt wolle er Streit vermeiden.Demokraten und Verbraucherschützer hatten vermutet, dass Icahn durch seine Beraterrolle finanziellen Profit machen könnte. "Ich hatte niemals Zugang zu nichtöffentlichen Informationen, noch glaube ich, dass meine Rolle einen Interessenskonflikt darstellte", sagte Icahn dazu.



Icahn erklärte außerdem, dass der US-Senat mit Neomi Rao inzwischen eine offizielle Regulierungsbeauftragte eingesetzt habe. Er wolle nicht, dass eine Kontroverse über seine Rolle Trump schade oder Raos Arbeit behindere.



Icahn hatte dem Weißen Haus Empfehlungen zur Deregulierung gegeben.

Er machte sich in den 1980er Jahren als Finanzinvestor einen Namen

und baute ein beträchtliches Vermögen auf. Der Unternehmer und Milliardär hatte Trump früh unterstützt und gilt als Vertrauter des Präsidenten.

Trump hatte erst am Mittwoch zwei Beratergremien mit Konzernchefs aufgelöst, nachdem mehrere Mitglieder aus Protest gegen seine Äußerungen zur rechtsextremen Gewalt in Virginia ausgetreten waren. Kurz darauf ließ der Präsident zudem Pläne zur Gründung eines Beratergremiums für die Infrastruktur fallen.