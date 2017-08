Nach einer Anhörung vor Gericht in Madrid ist Doğan Akhanlı wieder auf freiem Fuß, teilte sein Anwalt Ilias Uyur auf Facebook mit. Der deutsche Staatsbürger war am Samstag im Urlaub im spanischen Granada festgenommen worden. Der Festnahmeantrag war aus der Türkei gekommen. Die forderte über Interpol die Auslieferung des Autors aus Köln.

Daraufhin hatte sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in den Fall eingeschaltet, um die Auslieferung zu verhindern. Gabriel hatte mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis telefoniert und den Wunsch geäußert, dass Akhanlı nicht an die Türkei überstellt und Deutschland in das Verfahren einbezogen werde.

Doğan Akhanlı war 1991 aus der Türkei geflohen. 1989 soll er an einem Raubmord auf eine Wechselstube in Istanbul beteiligt gewesen sein. Allerdings sind die genauen Umstände nie vor Gericht geklärt worden. Als junger Mann ging er nach dem türkischen Militärputsch 1980 in den Untergrund. Er wurde als Mitglied der kommunistischen TDKP gesucht und 1984 verhaftet. Von 1985 bis 1987 war er in Istanbul in einem Militärgefängnis inhaftiert. In dieser Zeit sei er auch gefoltert worden, berichtete Akhanlı später. Im Jahr 1991 setzte er sich nach Deutschland ab, wo er als politischer Flüchtling anerkannt wurde und später die deutsche Staatsbürgerschaft annahm.



2010 wurde der Schriftsteller in Istanbul am Flughafen schon einmal festgenommen, als er in die Türkei einreisen wollte, um seinen todkranken Vater zu besuchen. Er blieb damals in Untersuchungshaft, bis der Richter am ersten Verhandlungstag entschied, dass Akhanlı das Gefängnis verlassen dürfe. Wenige Tage später kehrte er nach Deutschland zurück. 2011 wurde er in Abwesenheit von einem Gericht in der Türkei vom Vorwurf des Raubes und Totschlags freigesprochen. Der Freispruch wurde aber 2013 wieder aufgehoben.

Akhanlı ist Mitglied der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. Er kritisierte in der Vergangenheit mehrfach die türkische Regierung. In seinem literarischen Werk thematisiert er den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren in der heutigen Türkei. Die türkische Regierung leugnet, dass es einen solchen Völkermord gegeben hat. Akhanlıs Roman Der letzte Traum der Madonna (2005) wurde von türkischen Kritikern zu einem der zehn besten Romane des Jahres gekürt. In Deutschland wurden seine Projekte für einen offenen Umgang mit historischer Gewalt und für Versöhnung mehrfach ausgezeichnet, etwa vom Bündnis für Demokratie und Toleranz.