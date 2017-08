Zwei Bürgerrechtsorganisationen in den USA klagen gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Transmenschen vom Militärdienst auszuschließen. Die Organisation American Civil Liberties Union (ACLU) reichte im Namen von sechs Mitgliedern der Streitkräfte Klage bei einem Gericht in der Stadt Baltimore ein. Trumps Entscheidung verstoße gegen die Verfassung, hieß es in einer Mitteilung der ACLU. Sie stelle zudem eine Gefahr für die Sicherheit der Betroffenen dar. Die Bürgerrechtsorganisation Lambda Legal klagt vor einem Gericht in der Stadt Seattle.



Präsident Trump hatte das Verteidigungsministerium angewiesen, ein von ihm beschlossenes Transgender-Verbot umzusetzen, das er im Juli überraschend per Twitter verkündet hatte. Trump sagte zur Begründung, Studien müssten erst einmal sicherstellen, dass Transgendermenschen im Militär nicht die Effektivität der Armee hemmten, den Zusammenhalt zerstörten oder die finanziellen Ressourcen belasteten.

Trump macht damit eine Entscheidung der Vorgängerregierung unter Barack Obama rückgängig. Der damalige Verteidigungsminister Ashton Carter hatte im Juni 2016 durchgesetzt, dass Transmenschen nicht mehr vom Militärdienst ausgeschlossen werden dürfen. Er erlaubte Mitgliedern der Streitkräfte auch ihr Geschlecht anzugleichen. Im Juli dieses Jahres hätte die Richtlinie eigentlich umgesetzt werden sollen, Trump hatte dies jedoch zunächst aufgeschoben.

Anfang des Monats hatten bereits fünf Transgenderfrauen gegen Trumps Entscheidung geklagt. Das Nationale Zentrum für die Rechte von Lesben (NCLR) und die Rechtsbeistandsorganisation Glad reichten die Klage in ihrem Namen ein. In der Klageschrift heißt es, die Frauen sähen sich nun unter anderem mit den Fragen konfrontiert, ob sie entlassen werden und ob sie ihre Rentenbezüge verlieren.

Als Transgender werden Menschen bezeichnet, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt notiert wurde. Nach Schätzungen dienen bis zu 7.000 Transmenschen in den US-Streitkräften. Außerdem soll es unter den Reservisten 4.000 Transmenschen geben. Ihnen drohte bisher der Ausschluss, wenn sie ihre sexuelle Identität öffentlich machten.