Die neuen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Ausschreitungen in Charlottesville haben zu starker Kritik in der Republikanischen Partei geführt. "Wir müssen deutlich sein. Die Bewegung der White Supremacy ist abstoßend", twitterte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. "Diese Bigotterie geht gegen alles, wofür dieses Land steht. Es darf da keine moralische Mehrdeutigkeit geben."

Auch der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, attackierte den Präsidenten. "Sie können den weißen Rassisten nicht erlauben, nur einen Teil der Schuld zu tragen. Sie unterstützen Ideen, die dieser Nation und der Welt so viel Schmerz zufügen", twitterte Rubio. Auch einige republikanische Kongressabgeordnete drückten ihr Unverständnis für Trumps Verhalten aus.

Trump hatte sich auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend erneut zu den Krawallen bei einer Kundgebung Rechtsextremer in Charlottesville geäußert. "Es gab auf der einen Seite eine Gruppe, die schlimm war, und es gab auf der anderen Seite eine Gruppe, die ebenfalls sehr gewalttätig war", hatte der Präsident gesagt. Damit verglich der US-Präsident Neonazis erneut mit Gegendemonstranten.



Bereits am Samstag, kurz nach den Ausschreitungen, hatte Trump in einer ersten Stellungnahme lediglich von "Gewalt von allen Seiten" gesprochen und konkrete Kritik an den rechtsextremen Gruppen vermieden. Erst am dritten Tag nach den Zwischenfällen hatte er sich im Weißen Haus öffentlich von Rassisten und dem Ku-Klux-Klan distanziert. US-Medien zufolge tat er das widerstrebend und nur unter großem Druck enger Berater.



Dank vom Ku-Klux-Klan

Am Dienstag verteidigte Trump sein Zögern vom Samstag und fiel inhaltlich auf seine erste Stellungnahme zurück. "Ich wollte sicher sein, dass das, was ich sage, korrekt ist", sagte der Präsident. Es habe "auf beiden Seiten sehr anständige Leute" gegeben. Minuten nach Trumps Stellungnahme schrieb der frühere Ku-Klux-Klan-Chef David Duke via Twitter, er danke dem Präsidenten für seine Aufrichtigkeit und den Mut, die Wahrheit zu Charlottesville auszusprechen.

Trumps Haltung wird auch in der Wirtschaft kritisiert. Scott Paul, Präsident des Industrieverbands Alliance for American Manufacturing, kündigte seinen Rückzug aus einem informellen Wirtschaftsgremium des Präsidenten an. Er begründete den Schritt damit, "das Richtige zu tun". Kurz zuvor hatte der Gewerkschaftschef Richard Trumka den Beirat verlassen. Er müsse "im Namen aller arbeitenden Amerikaner, die jeden Versuch der Legitimierung dieser bigotten Gruppen ablehnen", zurücktreten.

In den vergangenen Tagen hatten bereits die Vorstandsvorsitzenden von Merck, Intel und Under Armour ihren Rücktritt aus dem Rat angekündigt. Insgesamt sind damit sechs Wirtschaftsfunktionäre aus Protest gegen Trumps Umgang mit den Ausschreitungen in Charlottesville aus Gremien zurückgetreten. Trump kommentierte über Twitter, für jeden zurückgetretenen CEO eine große Zahl an Ersatzkandidaten in der Hinterhand zu haben.