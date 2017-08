Die Befehl und Gehorsam gewöhnten Uniformierten sollen den irrlichternden Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten von Amerika mäßigen und einhegen. Der demokratische Senator Richard Blumenthal aus Connecticut begründet diese Hoffnung so: Die Generäle seien die einzige "ruhige Hand am Steuer".

Hinter Präsident Trump und seinem Vize Mike Pence haben derzeit hochrangige Militärs die drei wichtigsten Ämter inne: James Mattis ist Verteidigungsminister und korrigiert, wie kürzlich bei seinem Besuch in der Ukraine, mal eben Trumps Russland- und Außenpolitik. H. R. McMaster ist Nationaler Sicherheitsberater und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass einige rechtsextreme Ideologen in Trumps Beraterteam erst isoliert und dann rausgeschmissen wurden.

Auch John Kelly, Stabschef im Weißen Haus, hat daran entscheidend mitgewirkt. Auf seinen Schultern lasten besonders hohe Erwartungen, soll er doch den kaum zähmbaren Donald Trump zur Räson bringen, das Chaos in der Regierung stoppen und Ordnung und Vernunft zurück ins Oval Office bringen.



Demokratie auf den Kopf gestellt

Den drei Ex-Generälen wird damit nicht nur großes Vertrauen geschenkt und geradezu Übermenschliches zugetraut, sondern sie erhalten als Vertreter des Militärs im zivilen Regierungssystem auch gewaltigen Einfluss und große Macht. Ein wichtiges Prinzip der Demokratie wird so auf den Kopf gestellt.

Es ist in den Vereinigten Staaten nicht ungewöhnlich, dass ehemalige Angehörige der Streitkräfte ein hohes Regierungsamt bekleiden. Die Präsidenten George Washington und Dwight D. Eisenhower waren Generäle. Doch auch in den USA, dieser ältesten aller Demokratien, ist es seit Anbeginn eine eiserne Grundregel, dass sich Militärs nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen, dass sie unter strenger ziviler Kontrolle stehen und ihr Einfluss auf die Politik begrenzt bleibt. Kurzum: Die gewählten Volksvertreter bewachen die Generäle – und nicht umgekehrt.

Deshalb müsste es eigentlich zutiefst beunruhigen, wenn jetzt Generäle inständig darum gebeten werden, auf den vom Volk gewählten Präsidenten aufzupassen. Ebenso erschrecken sollte die Tatsache, dass die militärischen Institutionen der USA weit größeren Rückhalt in der Bevölkerung finden als die zivilen, der Kongress beispielsweise.

Wenn in der Vergangenheit Zivilisten nach Generälen riefen, um die Demokratie zu retten, hatte das meist schlimme Konsequenzen. Oft folgten Putsch und Militärdiktatur. Gegen diese Gefahr sind die Vereinigten Staaten selbstverständlich gefeit, weit besser sogar als die meisten Demokratien, denn die Verfassung und Institutionen der USA sind seit mehr als 200 Jahren krisenerprobt, stark und wehrhaft. Doch dass sich derzeit viele demokratisch gesinnte Amerikaner sehnlich wünschen, dass ausgerechnet Generäle den Präsidenten bändigen, ist nicht nur Ausdruck großer Verzweiflung, sondern demonstriert, wie tief die politische Krise greift.



Und auch das zeigt eine verkehrte Welt: Während Präsident Donald Trump sich ziert, rechtsextreme, rassistische Demonstranten aufs Schärfste zu attackieren, ermahnt ihn sein Generalstab, nicht die Einheit der Nation aufs Spiel zu setzen. Und anders als der Präsident sehen einige seiner ranghohen Militärs im Denkmalsturz von Südstaatengenerälen, die im US-Bürgerkrieg für Sezession und Sklaverei kämpften, keinen Angriff auf die amerikanische Geschichte und Kultur. Für sie ist es Ausdruck der Auseinandersetzung mit einer schmerzlichen Vergangenheit.