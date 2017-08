US-Präsident Donald Trump hat laut einem Zeitungsbericht kurz nach Amtsantritt den mexikanischen Staatschef Enrique Peña Nieto im Streit um die geplante Grenzmauer massiv bedrängt. "Ich muss Mexiko für die Mauer bezahlen lassen – ich muss", sagte Trump laut einem von der Washington Post zitierten Gesprächsprotokoll bei einem Telefonat mit Peña Nieto. Schließlich rede er seit zwei Jahren davon, dass Mexiko das Projekt finanzieren werde.

Der US-Präsident forderte demnach seinen mexikanischen Kollegen am 27. Januar auch auf, nicht mehr öffentlich zu sagen, dass Mexiko die Mauer nicht bezahlen werde. Er drohte dem Bericht zufolge sogar mit einem Gesprächsboykott. "Sie können das nicht der Presse sagen", soll Trump der Abschrift zufolge gedrängt haben. Wenn Peña Nieto dies dennoch tue, "dann will ich euch Leute nicht mehr treffen, denn damit kann ich nicht leben", wird Trump zitiert. Er schlug demnach dem Mexikaner eine unverbindliche öffentliche Formulierung vor: "Wir sollten beide sagen: 'Wir werden eine Lösung finden'."

Peña Nieto gab dem Bericht zufolge dem Druck des US-Präsidenten nicht nach, da das Thema mit der "Würde Mexikos" und dem "Nationalstolz" seines Landes zu tun habe. Seine feste Position bleibe, dass Mexiko nicht für die Mauer bezahlen könne, soll der mexikanische Präsident gesagt haben.

Der Streit beider Staatschefs um die Mauer hatte kurz nach Trumps Amtsantritt zu einem Eklat geführt. Peña Nieto sagte deswegen einen Besuch in Washington kurzfristig ab. Das Telefonat, über das die Washington Post jetzt berichtete, fand am Tag nach der Besuchsabsage statt.

Eine Annäherung im Streit um die Mauer gibt es bis heute nicht. Peña Nieto lehnt eine mexikanische Beteiligung an der Finanzierung weiterhin ab. Trump sagte hingegen nach einem Treffen mit dem mexikanischen Staatschef am Rande des G20-Gipfels im Juli in Hamburg, dass er "absolut" wolle, dass Mexiko die Kosten für den Grenzzaun trage. Dies hatte er so im Wahlkampf angekündigt.

Irritationen löste in dieser Woche auch eine Bemerkung Trumps aus, Peña Nieto habe ihm telefonisch Lob für das harte Vorgehen der US-Behörden gegen illegale Überquerungen der US-mexikanischen Grenze ausgesprochen. Der mexikanische Präsident habe ihm gesagt, es kämen nur noch sehr wenige Menschen aus südlicheren zentralamerikanischen Ländern nach Mexiko, weil sie wüssten, dass sie nicht mehr weiter in die USA gelangen könnten. Die mexikanische Regierung bestritt allerdings, dass Peña Nieto kürzlich überhaupt mit Trump telefoniert habe. US-Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte daraufhin, Trump habe sich nicht auf ein Telefonat bezogen, sondern auf sein Treffen mit dem mexikanischen Staatschef in Hamburg.