Die vietnamesische Regierung bemüht sich in der Affäre um einen mutmaßlich aus Berlin verschleppten Vietnamesen um Schadensbegrenzung. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte: "Vietnam legt großen Wert auf die strategische Partnerschaft mit Deutschland." Die Partnerschaft wolle der sozialistische Einparteienstaat weiter ausbauen.

Zugleich bedauerte die Sprecherin die deutsche Entscheidung, den obersten Statthalter des vietnamesischen Geheimdienstes in Berlin auszuweisen. Die Bundesregierung hatte ihn am Mittwoch in Berlin aufgefordert, Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu verlassen.

Die Bundesregierung wirft Vietnam vor, den 51-jährigen Trinh Xuan Thanh in Berlin entführt zu haben. Er soll Ende Juli gewaltsam von Agenten in ein Auto gezerrt und dann verschleppt worden sein. Nach Angaben seiner Anwälte wurde auch eine Vietnamesin, die ihn begleitete, gekidnappt. Die Frau sei zwei Tage später mit einer Armverletzung in ein Krankenhaus in Hanoi gebracht worden, sagte die Berliner Anwältin Petra Isabel Schlagenhauf. Ihr Mandant sei etwas später nach Vietnam transportiert worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Nach Angaben der Anwältin gibt es einen Hinweis, dass ihr Mandant zunächst mit einem Krankentransport in ein osteuropäisches Land verfrachtet und von dort mit einer vietnamesischen Maschine ausgeflogen sein könnte.

Die Bundesregierung habe keine Zweifel, dass die vietnamesische Botschaft und der Geheimdienst daran beteiligt gewesen seien. Sie drohte Vietnam mit "massiven negativen" Folgen und verlangte, Thanh zurückreisen zu lassen. Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich und bei der Entwicklungspolitik schloss ein Ministeriumssprecher nicht aus.

Vietnamesischer Geheimdienst entführt in Berlin einen vietnamesischen Staatsbürger. @AuswaertigesAmt ​ ist empört. #Vietnam pic.twitter.com/Eia3jBjB3W — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) 2. August 2017

Deutschland war im vergangenen Jahr mit einem Volumen von etwa zehn Milliarden Euro der wichtigste Handelspartner Vietnams in der Europäischen Union. Beide Seiten schlossen 2015 ein Freihandelsabkommen. Bundestag und Bundesrat müssen diesem Abkommen allerdings noch zustimmen.

Haft in Hanoi

Der 51 Jahre alte Trinh Xuan Thanh befindet sich mittlerweile in Hanoi in Haft. Ihm wird zur Last gelegt, als Chef einer Tochterfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein. Außerdem war Thanh ein ehemaliger Funktionär in der Kommunistischen Partei (KP) Vietnams. Vergangenes Jahr hatte KP-Chef Nguyen Phu Trong Untersuchungen gegen den Manager eingeleitet. Er war in einem Luxuswagen gesichtet worden – von hochrangigen Vertretern wird in Vietnam ein bescheidenes Auftreten erwartet. Daraufhin verließ Thanh das Land und beantragte in Deutschland Asyl.

Dem vietnamesischen Außenministerium zufolge habe sich Thanh selbst gestellt. Dessen Anwälte bestreiten das. Sie sehen ihren Mandaten als Opfer politischer Verfolgung. Die Anwältin Petra Isabel Schlagenhauf sagte der Süddeutschen Zeitung, Thanh sei bewusst gewesen, dass er in seiner Heimat "aus politischen Gründen keinerlei rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten hatte". Der Asylbewerber hatte sich ihren Angaben zufolge in Deutschland latent bedroht gefühlt. Mit einer Entführung nach Vietnam habe aber niemand ernsthaft gerechnet.

Die vietnamesische Regierung geht seit einem Jahrzehnt in großem Stil gegen Korruption vor. "Massive Korruption hat die Legitimität der Kommunistischen Partei wie Rost zerfressen", sagte der Politikwissenschaftler Carl Thayer der Voice of America, einer von Diaspora-Vietnamesen betriebenen Nachrichtenseite. Das Problem hätten selbst die obersten Parteifunktionäre anerkannt. "Jeder Korruptionsfall wird nicht nur als wirtschaftlicher Verlust für den Staat gewertet, sondern wirkt sich auch auf die politische Stabilität aus." Die Methoden sind zum Teil fragwürdig. In Vietnam befinden sich immer mehr mutmaßliche und tatsächliche Regierungsgegner in Haft.