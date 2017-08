Die geflüchtete ehemalige Generalstaatsanwältin von Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro Korruption vorgeworfen. Sie werde Beweise vorlegen, die anderen Ländern bei einer strafrechtlichen Verfolgung helfen würden, sagte Luisa Ortega Díaz am Mittwoch (Ortszeit).

Maduros Regierung verletzte die Verfassung und das Gesetz, um sich selbst zu schützen, so Ortega. Sie habe Beweise für Verbindungen von Maduro und anderen Amtsträgern zum Bestechungsskandal um den brasilianischen Konzern Odebrecht und andere Firmen. Ein Verbündeter Maduros habe rund 100 Millionen Dollar von Odebrecht erhalten, sagte Ortega.

Ortega sprach auf einem Treffen von Staatsanwälten des Staatenbundes Mercosur in Brasília. Sie war Anfang August von der neuen Verfassungsgebenden Versammlung abgesetzt worden und floh mit ihrem Ehemann ins Ausland. Die venezolanische Regierung wehrte sich und warf Ortega schwere moralische und ethische Verfehlungen vor. Ihr Nachfolger Tarek William Saab sagte, Ortegas Vorwürfen mangele es an Validität. Sie sei wegen ihrer eigenen Verfehlungen als Generalstaatsanwältin abgesetzt worden.

Der Handelsblock Mercosur hatte Venezuela wegen der politischen Krise in dem südamerikanischen Land suspendiert. Brasiliens Außenminister Aloysio Nunes sagte, Ortega würde sofort Asyl in Brasilien erhalten, wenn sie darum bitten würde. Die Ex-Generalsstaatsanwältin hatte bisher aber nicht signalisiert, dass sie dieses beantragen möchte.

US-Vizepräsident Mike Pence versprach bei einer Rede vor Venezolanern in Florida, dass sich die USA für freie Wahlen in Venezuela einsetzen würden. Pence sprach in der Stadt Doral vor rund 300 Exil-Venezolanern. Das Publikum rief "Freiheit! Freiheit!" und jubelte jedes Mal, wenn Pence auf das Interesse von US-Präsident Donald Trump für das Land zu sprechen kam. Pence nannte die Regierung Maduros eine Diktatur und kündigte weitere Sanktionen an.