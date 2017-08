Luisa Ortega fürchtet um ihr Leben. Die entlassene Generalstaatsanwältin Venezuelas ist nach eigenen Angaben auf der Flucht. Sie werde ihrem Kampf für Demokratie und Freiheit in Venezuela nicht aufgeben, sagte Ortega der Nachrichtenagentur Reuters. Die 59-jährige Juristin hatte sich im März mit ihren früheren Verbündeten Präsident Nicolas Maduro angelegt und wurde in den vergangenen Wochen zu einer der prominentesten Kritikerin des Staatschefs.

"Ich weiß nicht, welche dunklen Absichten und Pläne sie womöglich haben, um mich nicht nur meiner Freiheit zu berauben, sondern mir auch das Leben zu nehmen", sagte Ortega über die Regierung. Sie fühle sich permanent verfolgt, lebt deswegen versteckt und wechselt täglich ihren Unterschlupf.

Dennoch arbeite sie weiter für das Land, sagte Ortega. Sie stehe im Kontakt zu Staatsanwälten und anderen Institutionen in Venezuela und in anderen Ländern. Die Vereinten Nationen forderten inzwischen Maßnahmen zum Schutz der regierungskritischen Generalstaatsanwältin.

Ortega stammt aus dem sozialistischen Lager, stand anfangs auf Maduros Seite, wurde aber in den vergangenen Monaten zu seiner ärgsten Gegnerin. Immer wieder kam es in Venezuela zu Massenprotesten gegen die Regierung. Mehr als 120 Menschen wurden dabei getötet. Maduro hatte mit der Einberufung einer neuen verfassungsgebenden Versammlung das Parlament geschwächt, in dem die Opposition die Mehrheit der Sitze bekommen hatte

Präsident Maduro hatte angekündigt, dass er zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump bereit sei. Letzterer hatte neue Sanktionen gegen Venezuela verhängen lassen. Maduro haben seinen Außenminister beauftragt, ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump oder ein persönliches Treffen am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September in New York zu organisieren.

Gleichzeitig nutzte Maduro seine mehr als dreistündige Rede für Vorwürfen gegen die USA. Sie würden etwa hinter einem Überfall auf einen Militärstützpunkt im Norden Venezuelas vom vergangenen Sonntag stecken.

Die US-Regierung hatte nach der Wahl der umstrittenen Verfassungsversammlung Ende Juli Sanktionen gegen Maduro verhängt und sein Vermögen in den USA eingefroren. Washington bezeichnete den sozialistischen Staatschef als "Diktator" und kritisierte das neue Gremium als "rechtswidrig".