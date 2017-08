Mit großer Mehrheit hat das italienische Parlament einen Militäreinsatz direkt vor der libyschen Küste befürwortet. 328 Parlamentarier sprachen sich für den Regierungsbeschluss aus, 113 stimmten dagegen. Später muss noch der Senat über den Einsatz der italienischen Marine abstimmen.

Die Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni will die libysche Marine in deren Hoheitsgewässern technisch, logistisch und operativ unterstützen. An der Maßnahme sollen sich laut früheren Medienberichten zwischen 500 und 1.000 Soldaten beteiligen. Drohnen und Hubschrauber sollen die Küste überwachen. Italien sieht dies als Beitrag dafür, das Bürgerkriegsland Libyen zu stabilisieren, in dem zwei konkurrierende Regierungen arbeiten. Außerdem sollen Schiffe der italienischen Marine den Menschenschmuggel eindämmen.



Gentiloni sprach angesichts dieses Beschlusses von einem möglichen Wendepunkt in der Flüchtlingskrise. Von Libyen aus brechen die meisten Flüchtlinge mithilfe von Schleppern nach Europa auf und landen meistens in Italien. Allein in diesem Jahr kamen hier bereits zwischen 80.000 und 95.000 Flüchtlingen an, die zumeist von Seenotrettern aufgegriffen werden.



Verteidigungsministerin Roberta Pinotti sagte, der Einsatz erfolge auf Bitten von Libyens Ministerpräsident Fayez al-Serraj – dem Chef der international anerkannten Regierung des Landes – und "in engster Abstimmung" mit libyschen Behörden. Eine Seeblockade sei "ausgeschlossen". Konkret gehe es um gemeinsame Patrouillenfahrten in den Hoheitsgewässern innerhalb der Zwölfmeilenzone. Außerdem werde man dabei helfen, die libysche Flotte zu modernisieren.



Die Staatengemeinschaft der Europäischen Union hat hingegen weiterhin keine eigene Erlaubnis, ebenfalls in libyschen Küstengewässern zu operieren. Wie eine Sprecherin sagte, baten die libyschen Behörden bei Gesprächen in Tripolis nicht wie zunächst erwartet um europäische Unterstützung beim Vorgehen gegen Schleuserbanden. Eine solche Anfrage wäre Voraussetzung dafür, dass die Besatzungen von europäischen Kriegsschiffen zukünftig auch direkt vor der Küste des nordafrikanischen Landes eingreifen können. Zumeist halten sich die Kriegsschiffe weiter nördlich auf, weitab der 24-Meilen-Zone.



Die EU unterstützt Libyen beim Grenz- und Küstenschutz allerdings mit 46 Millionen Euro. Unter anderem sollen libysche Einsatzkräfte dadurch besser ausgerüstet und ausgebildet werden.