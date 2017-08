Die ungarische Regierung hat eine Verlängerung des Anfang 2016 wegen der Flüchtlingskrise verhängten Ausnahmezustands um sechs Monate beschlossen. Er solle nun bis März 2018 gelten, erklärte Regierungssprecher Zoltán Kovács. Noch immer seien strenge Grenzkontrollen nötig, da die Terrorbedrohung in Europa kürzlich gestiegen sei, sagte er.

Nach dem Bau eines Stacheldrahtzauns an der Grenze zu Serbien und Kroatien Ende 2015 kam der Flüchtlingszuzug nach Ungarn praktisch zum Erliegen. In den Monaten zuvor hatten rund 400.000 Flüchtlinge und Migranten das Land durchquert. Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt auf schlechte Bedingungen in den Transitzonen an der Grenze hingewiesen, in denen Asylbewerber bis zur Bearbeitung ihres Antrags ausharren müssen.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, forderte in der Debatte um Ungarns Flüchtlingspolitik, dem Land EU-Zuschüsse für die Abschiebung von Migranten zu streichen. "Wenn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Aufnahme von Flüchtlingen weiter blockiert, sollte die EU-Kommission über weitere Schritte nachdenken und die EU-Zuschüsse an Ungarn für die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerben in ihre Heimatländer streichen", sagte Keller der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die EU-Kommission wirft Ungarn vor, Flüchtlingen den Zugang zu Asylverfahren zu erschweren. Die Zustände für Schutzsuchende in Ungarn seien untragbar, so Keller. Die Bundesregierung schickt entgegen der Dublin-Verordnung inzwischen keine Flüchtlinge mehr nach Ungarn zurück, die dort in die EU eingereist sind. Grund dafür sind die schlechten Lebensbedingungen. Keller nannte diese Entscheidung "längst überfällig".