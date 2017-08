Das französische Parlament hat beschlossen, die Arbeitsmarktreform von Präsident Emmanuel Macron zuzulassen. Nach der Nationalversammlung stimmte auch der Senat als zweite Parlamentskammer für ein entsprechendes Gesetz. Emmanuel Macron kann damit sein erstes großes wirtschaftspolitisches Reformvorhaben umsetzen. Schon Ende September kann es in Kraft treten.

Mit dem Vorhaben will Macron das immer wieder als zu starr kritisierte französische Arbeitsrecht lockern und Unternehmen mehr Flexibilität einräumen. Obwohl er mit diesen Maßnahmen die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen will, gilt sein Vorhaben als umstritten.

Macron hatte beschlossen, seine Umstrukturierungen per Verordnungen umsetzen, um damit schneller voranzukommen als bei üblichen Gesetzgebungsprozessen. Das Parlament musste ihm deshalb den Rückgriff auf Verordnungen zunächst per Gesetz bewilligen. Die Senatoren stimmten mit 225 Ja-Stimmen dafür, 109 waren dagegen. Zuvor hatten die Abgeordneten der Nationalversammlung einem im Vermittlungsausschuss erarbeiteten Kompromissvorschlag zugestimmt.



Die Arbeitsmarktreform gilt als eines der wichtigsten Wahlversprechen Macrons. Sie sieht unter anderem vor, dass Betriebsvereinbarungen im Vergleich zu Branchenvereinbarungen mehr Gewicht bekommen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen zudem erleichtert, Entschädigungen nach einer unrechtmäßigen Entlassung gedeckelt und verschiedene Arten von Arbeitnehmervertretungen in einem Unternehmen fusioniert werden. Die Regierung verspricht sich davon "mehr Freiheit" für Unternehmen und somit unter anderem mehr Investitionsbereitschaft. Das könnte auf lange Sicht wieder mehr Arbeitsplätze bedeuten, wenngleich zu eventuell schlechteren Bedingungen.



Demonstrationen gegen die Reform geplant

So kritisieren Gewerkschaften und linke Parteien die Reform und werfen dem Präsidenten vor, den Sozialstaat abzubauen. Der Widerstand gegen das Gesetz könnte nun auf der Straße formiert werden. Für den 12. September haben deshalb Gewerkschaften zu Kundgebungen aufgerufen, der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon für den 23. September.

Die deutsche Regierung und auch die EU hoffen hingegen, dass Macron mit seinen Reformen Erfolg hat. Im Gegensatz zu Deutschland leidet Frankreich leidet seit Jahren nach wie vor unter einer hohen Arbeitslosigkeit: Im Juni waren 3,48 Millionen Menschen ohne Job. Laut der europäischen Statistikagentur Eurostat liegt die Arbeitslosenquote damit bei 9,6 Prozent.

Der genaue Inhalt der Verordnungen soll Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ab dem 21. August vorgestellt werden. Die Regierung will die Verordnungen dann Mitte September nach einer juristischen Prüfung im Kabinett verabschieden und um den 25. September im Amtsblatt veröffentlichen. Die Reform tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.