Geht es nach Vincent Bawedin, erwartet Frankreich ein heißer Herbst. Der promovierte Geograf und Universitätsdozent steht seit zehn Uhr auf dem Platz neben dem etwas heruntergekommenen Backsteingebäude der katholischen Grundschule Saint-Jean in Amiens. Bawedin macht Stimmung gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Der Präsident betreibt eine Politik, die die Schwächsten schröpft und den Reichen schmeichelt", wettert er.

Amiens ist eine der ersten Stationen der soenannten Karawane der linksradikalen Partei La France insoumise ("das aufmüpfige Frankreich"), der auch Bawedin angehört. Bis Ende August zieht die Partei von Nord nach Süd, tingelt durch die Provinz, um dort vor allem in den ärmeren Wohnvierteln zum Widerstand aufzurufen. Bevor Macron im September in Paris seine umstrittene Arbeitsmarktreform dank einer komfortablen Parlamentsmehrheit praktisch im Alleingang umsetzen kann, soll ihm der geballte Zorn der Straße entgegenschlagen. Eine außerparlamentarische Opposition ist das einzige Mittel, das dem entmachteten politischen Gegner geblieben ist.

Die seit Jahren ersehnten Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, indem Branchenverträge durch individuelle Betriebsvereinbarungen ersetzt werden und der Kündigungsschutz zerschlagen wird. Das kann nicht richtig sein, denkt Bawedin. Aber reicht das auch, um den Widerstand zu mobilisieren? Er ist optimistisch, auch wenn die Interessenten vor seinem Infostand nicht gerade Schlange stehen. Es ist August, Ferienmonat. Amiens ist leer. "Die Leute sind nicht zufrieden mit Macron", glaubt er trotzdem zu wissen.

Macrons Popularität sinkt

Tatsächlich hat der Staatschef in den ersten drei Monaten seit seinem Amtsantritt Mitte Mai so viel an Ansehen verspielt wie kein anderer Präsident vor ihm. Nur noch 36 Prozent der Franzosen sind laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop zufrieden mit seiner Arbeit. Selbst der glücklose Vorgänger François Hollande schnitt zu Beginn seiner Amtszeit zehn Punkte besser ab.



Die Kürzung des Wohngelds für die Ärmsten um fünf Euro pro Monat brandmarkte ihn zu Hause als kaltherzig. Arrogant und selbstherrlich wirkte seine Absage an das traditionelle TV-Interview zum Nationalfeiertag am 14. Juli: Seine Gedanken seien zu komplex für ein solches Format. Sein zuweilen herrisches Auftreten, das keinen Widerspruch duldet, hat schließlich viele in einem Maße brüskiert, dass nun sogar eine gut gemeinte Absicht den Widerstand von rund 300.000 Franzosen provozierte: In einer Onlinepetition begehrten sie gegen den Plan auf, Macrons Ehefrau Brigitte offiziell mit dem Titel einer First Lady und einem Budget auszustatten, um so für Transparenz bei der Entlohnung ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Denn natürlich braucht sie wie alle ihre Vorgängerinnen Personenschutz, eine Sekretärin, einen Fahrer. Der Plan ist vom Tisch.



Bawedin hat einen Pappkameraden mit Macron-Maske und Arztkittel aufgestellt. Auf einem Transparent steht: "Stoppen wir die Verordnungen von Doktor Macron". In Amiens, wo Macron aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, ist die Skepsis nicht neu. In der nordfranzösischen Stadt, knapp zwei Stunden Autofahrt von Paris entfernt, lieferte sich der Staatschef im Wahlkampf einen Schlagabtausch mit aufgebrachten Mitarbeitern des von der Schließung bedrohten Trocknerherstellers Whirlpool. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl erreichte er hier zwar mit 28 Prozent der abgegebenen Stimmen mehr als im landesweiten Durchschnitt. Doch France-insoumise-Chef Jean-Luc Mélenchon erhielt knapp 25 Prozent und damit beinahe zwölf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. Auf Platz drei kam die rechtsnationale Marine Le Pen mit 18,5 Prozent. Bei der anschließenden Parlamentswahl unterlag der regionale Kandidat von Macrons Bewegung La République en Marche dem Konkurrenten von La France insoumise.

Ohnehin hätten nur das Mehrheitswahlrecht und die historisch hohe Wahlenthaltung von mehr als 50 Prozent der Franzosen Macrons Partei den haushohen Sieg in der Assemblée nationale gesichert. Das schärft Bawedin vorbeilaufenden Passanten ein.

Deutsche Arbeitsmarktreform als Schreckgespenst

"Es gibt in Frankreich ein großes Potenzial an Unzufriedenen, und die Furcht vor dem sozialen Abstieg ist weit verbreitet. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen", warnt Universitätsprofessor René Lasserre. Als Direktor des Zentrums für Information und Forschung über Nachkriegsdeutschland (CIRAC) an der nordwestlich von Paris gelegenen Université de Cergy-Pontoise hat er zahlreiche vergleichende Studien über den sozialen Dialog und den Arbeitsmarkt in den beiden Nachbarländern verfasst. "Die Agenda 2010 ist ein Tabu in Frankreich. Seit Jahren erzählt man den Franzosen, dass damit der soziale Niedergang in Deutschland eingeleitet wurde. Das steckt in den Köpfen, das geht so schnell nicht weg."