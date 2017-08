US-Vizepräsident Mike Pence hat die Ausschreitungen bei einem Aufmarsch rechtsextremer Gruppen im US-Bundesstaat Virginia am Wochenende verurteilt. "Wir haben keine Toleranz für Hass und Gewalt von Vertretern der weißen Vorherrschaft, von Neonazis oder dem Ku Klux Klan", sagte Pence bei einem Besuch in Kolumbien. "Diese gefährlichen Randgruppen haben keinen Platz im öffentlichen Leben und in der Debatte in Amerika und wir verurteilen sie auf das Schärfste."



Bei dem Aufmarsch war eine 32-jährige Frau getötet worden, die gegen die Rechtsextremen demonstriert hatte. Ein 20-Jähriger hatte sein Auto offenbar absichtlich in eine Gruppe von Gegendemonstranten gesteuert. Insgesamt wurden bei den Auseinandersetzungen 35 Menschen verletzt.

Bei der Demonstration hatten Anhänger der sogenannten Alt-Right-Bewegung sowie frühere Vertreter des Ku-Klux-Klans am Samstag in Charlottesville gegen die Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Robert E. Lee durch die Stadt protestiert. Lee war Befürworter der Sklaverei und führte die Armee der Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg an. Es soll sich um eine der größten Demonstrationen von Nationalisten und Rechtsextremisten in den USA in den vergangenen Jahren gehandelt haben. Eine genaue Teilnehmerzahl ist noch nicht bekannt, die Polizei sprach von mehreren Tausend Menschen.

US-Präsident Donald Trump war in die Kritik geraten, weil er klare Schuldzuweisungen vermied. Stattdessen verurteilte er allgemein die "Gewalt auf vielen Seiten" und stellte damit die Rechtsextremen auf eine Stufe mit den antirassistischen Gegendemonstranten. Später versuchte das Weiße Haus klarzustellen, dass Trump selbstverständlich auch Neonazis und Nationalisten gemeint habe. Der Präsident habe "alle Formen der Gewalt, des Fanatismus und Hasses verurteilt. Dies gelte "natürlich auch für Neonazis, den Ku Klux Klan und alle extremistischen Gruppen".

Während der Demonstration hatten sich einige der Rechtsextremisten auf Trump als Bestätigung für ihre Einstellungen berufen. "Wir erfüllen seine Versprechen", sagte zum Beispiel der frühere Ku-Klux-Klan-Anführer David Duke: "Dafür haben wir ihn gewählt, weil er uns unser Land zurückgeben will."Die Alt-Right-Bewegung hatte Trump im Wahlkampf unterstützt.



Trumps Tochter Ivanka hatte sich sehr viel eindeutiger als ihr Vater geäußert. Auf Twitter schrieb sie, es sollte in der Gesellschaft keinen Platz für Rassismus, weiße Vorherrschaft und Neonazis geben. "Wir müssen alle als Amerikaner zusammenkommen – und ein vereintes Land sein."