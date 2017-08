Irans Präsident Hassan Ruhani hat dem Parlament eine Namensliste mit 17 der insgesamt 18 Minister seines Kabinetts präsentiert. Sieben der Posten werden neu besetzt, wie nationale Medien berichten. Ein Wissenschaftsminister ist noch nicht benannt.

Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh und Außenminister Mohammed Dschawad Sarif behalten demnach ihre Posten. Sarif spielt eine zentrale Rolle bei Ruhanis Politik der Öffnung. Dagegen muss Verteidigungsminister Hossein Dehghan sein Ressort an seinen Vize Amir Hatami abgeben. Wirtschaftsminister Ali Tajjebnia wird seinerseits durch seinen Stellvertreter Massud Karbassian abgelöst.

Das Parlament muss dem Gesetz zufolge über alle Minister abstimmen. Die Reformer hatten Ruhani in den vergangenen Wochen gedrängt, mehr Frauen und Moderate als in seiner ersten Amtszeit zu ernennen. Doch wie in seinem ersten Kabinett ist auch dieses Mal keine Frau vertreten. Nur der ultrakonservative Präsident Mahmud Ahmadinedschad hatte im Iran bisher eine Ministerin ernannt: Marsieh Dastdscherdi war von 2009 bis 2013 Gesundheitsministerin.

Ruhani dürfte aber wie in seiner ersten Amtszeit einige Frauen als Vize-Präsidentinnen ernennen. Anders als Minister benötigen sie nicht die Zustimmung des Parlaments. Reformorientierte Abgeordnete haben bereits gewarnt, dass einige Minister keine Mehrheit erhalten könnten. Das Parlament berät kommende Woche mit den Beratungen. In der Vergangenheit hat es immer wieder Minister abgelehnt.

Forderung nach mehr Pressefreiheit

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit forderte Ruhani mehr Pressefreiheit im Iran. "Wir sollten Journalisten nicht auf der Basis absurder und irrelevanter Vorwürfe (...) den Mund verbieten", schrieb der Präsident auf seiner Instagram-Seite. Vielmehr sollte man ihnen mehr Freiheiten gewähren, im Gegenzug aber auch einen "vertrauensvollen Umgang" mit diesen Freiheiten erwarten.



Zwar genießt die iranische Presse seit Ruhanis Amtsantritt im Jahr 2013 mehr Freiheiten. Dennoch werden öfter kritische Berichte von Gerichten als Vergehen gegen die nationale Sicherheit ausgelegt. Die Herausgeber kommen dann vor Gericht und ihre Zeitungen werden in den meisten Fällen zumindest vorübergehend geschlossen. Schon seit Jahren fordern deswegen besonders die reformorientierten Medien eine Revision des Pressegesetzes. Das Parlament arbeitet derzeit an einem neuen Entwurf, der dazu führen soll, dass angebliche Pressevergehen von einer neutralen Kommission sachlich untersucht werden.