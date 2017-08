Der einflussreiche libysche General Chalifa Haftar will italienische Schiffe vor der Küste des Bürgerkriegslandes stoppen. Die Marinestützpunkte in Bengasi, Ras Lanuf, Tobruk und Tripolis seien angewiesen, gegen jedes ausländische Schiff vorzugehen, dass ohne militärische Erlaubnis in libyschen Hoheitsgewässern aufkreuzt, teilten die Haftar ergebenen Militäreinheiten mit. Haftar habe Marine-Stützpunkte angewiesen, sich "allen Schiffen entgegenzustellen", die auf das Territorium Libyens ohne Erlaubnis seiner Truppen vordringen, bestätigte ein Sprecher der von Haftar befehligten sogenannten Libyschen Nationalen Armee.

Das italienische Parlament hatte am Mittwoch den Militäreinsatz beschlossen, der die libysche Küstenwache im Kampf gegen Menschenschmuggel unterstützen soll. Wenn nötig, soll das auch innerhalb der Zwölfmeilenzone geschehen. Ein italienisches Schiff hatte sich am Mittwoch bereits auf den Weg gemacht.



Der international anerkannte Regierungschef Libyens, Fajis al-Sarradsch, hatte Italien nach Darstellung der Regierung um die Hilfe im libyschen Hoheitsgebiet gebeten. Haftar und Al-Sarradsch sind die Hauptkonkurrenten um die Macht im zerrütteten Libyen.



Es ist unklar, wie Haftars Truppen Schiffe innerhalb der Zwölfmeilenzone stoppen wollen und ob sie auch Gewalt anwenden würden. Zudem ist unklar, ob und wie Haftar seine Drohung wahr machen könnte. Er verfügt nur im Osten des gespaltenen Landes über militärische Macht. Die meisten Boote mit Flüchtlingen legen im Westen Richtung Italien ab. In EU-Kreisen geht man davon aus, dass es keine ernstzunehmende Bedrohung für die italienischen Schiffe gibt.