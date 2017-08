Sechs Wochen lang schwieg Katars Emir. Dann wandte sich Scheich Tamim bin Hamad al-Thani per Fernsehansprache an seine Landsleute. Man sei offen für Dialog mit den Nachbarn am Golf, aber nicht bereit, sich deren Diktat zu unterwerfen, erklärte der 37-jährige Herrscher. Und kündigte an, man werde auf internationaler Ebene seine "Ressourcen an Soft Power" einsetzen.



Das superreiche Emirat verstand es schon immer gut, sich mit spektakulären sportlichen, wirtschaftlichen oder politischen Initiativen in die Schlagzeilen zu bringen. Über viele Jahre machte Katar mit dieser Strategie seine internationale Statur deutlich größer, als es die 300.000 Staatsbürger eigentlich hergeben.



Gleichzeitig will die Führung in Doha aber auch bei der Hard Power nachlegen, um sich besser gegen eine mögliche Invasion zu schützen. Das Land beherbergt den wichtigsten US-Militärstützpunkt in der Golfregion sowie eine kleine türkische Basis. Schon während der diplomatischen Krise 2014, als seine vier innerarabischen Kontrahenten zum ersten Mal ihre Botschafter abzogen, kaufte Katar Kriegswaffen im Wert von 24 Milliarden Dollar. Diesmal legt das Emirat noch eins drauf, hielt Manöver ab mit der US-Marine und türkischen Truppen. Im Juni bestellte es beim Pentagon 36 F-15-Kampfjets und kaufte sieben Kriegsschiffe in Italien, alles zusammen für weitere 18 Milliarden Dollar.

Und das doppelte Kalkül zeigt Wirkung. Mit seiner geschickt inszenierten Kombination von Soft und Hard Power gelang es Katar, gut zwei Monate nach Beginn der Blockade durch Saudi-Arabien, Bahrain, die Emirate und Ägypten den härtesten Druck abzuwehren und seine Gegner international in die Defensive zu bringen.

Alles geht weiter wie gewohnt

Der bisher spektakulärster Coup war der Rekordwechsel des brasilianischen Stürmerstars Neymar da Silva Santos vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Katars 260-Millionen-Dollar-Transfer, der teuerste der Fußballgeschichte, bewegt seitdem die Sportwelt. Auch Bayern München, deren Mannschaft regelmäßig zu Trainingslagern nach Katar fährt, gab nun bekannt, in der nächsten Saison auf den Trikotärmel für den Hamad-Flughafen von Doha zu werben. Und so kann Katar inmitten der Krise der Sportwelt signalisieren: Nur keine Aufregung, alles geht weiter wie gewohnt – auch die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2022. Im Fußballbusiness, lautet die Botschaft, ist das Emirat nach wie vor voll am Ball.



Gleiches gilt für die Wirtschaft. Vor vier Wochen kündigte Doha an, man wolle seine Gasproduktion um 30 Prozent auf 100 Millionen Tonnen pro Jahr steigern. Der fette Auftrag ging an Total. Der französische Energieriese vereinbarte mit Qatar Petroleum für die nächsten 25 Jahre ein Joint Venture, um das Al-Shaheen-Ölfeld im Nordosten der Halbinsel auszubeuten. Obendrein hob das Emirat für 80 Nationen die Visapflicht auf und spendierte erstmals der kleinen Zahl seiner meist europäischen Edelgastarbeiter eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis plus gewisser sozialer Wohltaten. Das berüchtigte, entrechtende Kafala-System jedoch, was alle Golfstaaten gleichermaßen praktizieren, bleibt für die einfachen Angestellten und die asiatischen Arbeiter auf den WM-Baustellen weiterhin in Kraft.

Das Weiße Haus ist verstummt

Politisch buhlen die Kontrahenten am Golf vor allem um die Gunst der USA und Europas – auch hier konnte Katar punkten. Während Präsident Donald Trump anfangs den Saudis seine Unterstützung zutwitterte, ist das Weiße Haus zu diesem Thema inzwischen verstummt. Stattdessen schlugen sich Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister Jim Mattis klar auf die Seite Katars. Bei der Welthandelsorganisation und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation legte das Emirat Beschwerde ein, auch das erzeugte erste Risse in der Boykottfront.



Eine Eskalation der Wirtschaftssanktionen scheint vom Tisch. In einem gemeinsamen Schreiben an Tillerson sagten Saudi-Arabien und seine drei Verbündeten zu, US-Firmen würden keine Nachteile erleiden, wenn sie mit Doha Geschäfte machen. Ähnliche Zusicherungen machte das Quartett offenbar auch gegenüber Brüssel. Zudem erklärten sich die Blockade-Nationen bereit, neun Luftkorridore für Qatar Airways wieder freizugeben, die der Fluglinie teure Umwege ersparen. Wegen der Landeverbote jedoch bleibt die Airline stark behindert, viele Flugzeuge stehen ungenutzt herum. Trotzdem will das Unternehmen die für 2017 bei Airbus bestellten A350- und A321neo-Flugzeuge wie geplant abnehmen.



Kostspielige Importe per Flugzeug

Ein Problem dagegen bleibt die Lebensmittelversorgung. Bis zum Ausbruch der Krise importierte das Emirat gut die Hälfte seiner Waren auf dem Landweg aus den Nachbarstaaten. Die nun entstandenen Lücken müssen teilweise durch kostspielige Importe per Flugzeug geschlossen werden, was den Staatshaushalt belastet. Nach Angaben der Zentralbank sanken die Währungsreserven Katars seit Anfang Juni um 30 Prozent auf 24 Milliarden Dollar. Der heimische Staatsfonds allerdings, der die Gaseinnahmen verwaltet und anlegt, hat 180 Milliarden Dollar flüssig, mit denen sich die Kasse der Zentralbank jederzeit auffüllen lässt.