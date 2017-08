US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea nach dem neuerlichen Abschuss einer Rakete vor Konsequenzen gewarnt. Alle Optionen seien "auf dem Tisch", sagte Trump. Nordkoreas Botschaft an die Welt sei sehr klar: Das Land zeige Verachtung für seine Nachbarn, für alle Mitglieder der Vereinten Nationen und für die "minimalen Normen eines international akzeptablen Verhaltens". In einer weiteren Erklärung des Weißen Hauses hieß es: "Bedrohliche und destabilisierende Aktionen erhöhen nur die Isolation des nordkoreanischen Regimes in der Region und unter allen Nationen der Welt."

Nordkorea hatte am Morgen eine Rakete abgeschossen, die Japan überflog und östlich der Insel Hokkaido in den Pazifik stürzte. Der japanische Regierungschef Shinzō Abe sprach von einer "beispiellosen und ernsthaften" Bedrohung für sein Land. Im Laufe des Tages sollte es eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea geben.

Trump telefonierte mit dem japanischen Regierungschef Shinzō Abe. Beide Politiker seien sich einig gewesen, dass Nordkorea eine "ernste und wachsende direkte Bedrohung" für die USA, Japan, Südkorea und die Staaten der gesamten Welt bedeute, hieß es in der Erklärung des Weißen Hauses. Trump und Abe hätten sich zugesagt, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen und "ihr Möglichstes zu tun, um die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, genauso zu handeln".

Der Nationale Sicherheitsrat in Südkorea verurteilte den Raketentest durch Nordkorea als Verletzung von UN-Resolutionen. Diese verbieten dem Land Tests mit ballistischen Raketen. Das sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart konventionelle, chemische, biologische oder atomare Sprengköpfe transportieren können.



Südkorea reagierte mit einer Militärübung. Vier F-15K-Kampfjets hätten auf einen Schießplatz in der Nähe der innerkoreanischen Grenze Bomben fallen lassen, teilte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In mit. Bei der Übung sei die nordkoreanische Führung als simuliertes Ziel ausgegeben worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Moon hatte zuvor die Streitkräfte angewiesen, ihre Kampfkraft zu demonstrieren.

Raketensysteme & Reichweiten Nordkorea Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen verteidigte den Raketenabschuss als "Akt der Selbstverteidigung" angesichts der "feindlichen Absichten" der Regierung in Washington. Die derzeitigen Militärmanöver der USA mit Südkorea seien ein "fanatischer Akt", mit dem "Öl ins Feuer" gegossen werde, sagte Han Tae Song während der UN-Abrüstungskonferenz in Genf.

Die USA würden die koreanische Halbinsel auf eine "extrem starke Explosion" zutreiben lassen, sagte der Botschafter. Daher habe sein Land "jedes Recht, mit harten Gegenmaßnahmen sein Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch zu nehmen". Die USA sollten "komplett die Verantwortung für die katastrophalen Konsequenzen tragen, die daraus folgen".