China bewegt sich auf ein Ereignis zu: den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei (KPCh) im Oktober. Aus der internationalen Presse erfahren wir, dass der Partei- und Staatschef Xi Jinping die Macht zentralisiere, auch seine persönliche, und das in einem Maße, wie man es seit Mao Zedong nicht gesehen habe. Kann, soll man das glauben? Und ist das wirklich alles, was es zu berichten gibt? Nun, es existieren Originalquellen, Schriften Xi Jinpings sowie Parteiveröffentlichungen, die immerhin ein paar Schlussfolgerungen erlauben.



Seit einiger Zeit verbreiten Parteimedien die Lehre, Xi Jinping habe die Menschheit um ein ganzes System neuartiger Gedanken bereichert. So etwas wurde bisher nur von Mao behauptet; selbst einem historischen Parteiführer wie Deng Xiaoping billigten die Ideologiechefs lediglich zu, eine auf China bezogene "Theorie" hinzugefügt zu haben. Dessen Nachfolger Jiang Zemin und Hu Jintao wiederum hätten diese ihrerseits zwar mit "Ideen" ergänzt, aber mehr auch nicht.

Der 2014 erschienene Sammelband China regieren, als dessen Autor Xi firmiert, stellt dieses fabelhafte Gedankengut vor. Wir lesen etwa eine Referenz an Deng, die so geht: "Das Festhalten an (der dengschen Maxime; GvR) die 'Wahrheit in den Tatsachen suchen' erfordert ein gründliches und tatsächliches Verständnis des eigentlichen Wesens der Dinge. Man muss durch die Erscheinung hindurch das Wesen sehen und aus verstreuten Erscheinungen erkennen, wie die Dinge im Innern auf natürliche Weise miteinander verbunden sind. Es gilt, sowohl von den Gesetzmäßigkeiten des Seins als auch von denen der Entwicklung auszugehen und in der Praxis alle Angelegenheiten den objektiven Gesetzmäßigkeiten entsprechend zu erledigen." – Sind Sie noch da?

Wer das ohne den historischen und kulturellen Kontext liest, muss es für ausgemachten Quatsch halten. Doch die ans 19. Jahrhundert erinnernden Formulierungen wie "eigentliches Wesen der Dinge", "durch die Erscheinung hindurch das Wesen sehen" oder "in der Praxis alle Angelegenheiten den objektiven Gesetzmäßigkeiten entsprechend (...) erledigen" sind als Zeichen zu verstehen, die nicht etwa auf eine besondere Erkenntnistheorie deuten, sondern auf etwas anderes: die angestrebte Harmonie von Ideologie und Pragmatismus.



Am kommunistischen Überzeugungssystem festhalten, sich in der Praxis aber nichts vormachen, das ist der Spagat, der durchgehalten werden soll, um die Macht der Partei trotz allen Veränderungsdrucks nicht ins Wanken geraten zu lassen.



Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Die KPCh bleibt der "Führungskern", wie es in ihrem 2012 erneuerten Statut heißt. Ihre Ideologie ist aufgebaut nach dem Prinzip der Puppe in der Puppe. Ganz innen hockt der Marxismus-Leninismus, der "die Gesetze der historischen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft aufdeckt". Die nächste Puppenform umfasst die "Mao-Zedong-Gedanken", den auf China angewandten Marxismus, umgeben von der "Deng-Xiaoping-Theorie", des "Marxismus des heutigen Chinas" – wiederum ergänzt durch ziemlich formelhafte Ideen seiner Nachfolger. Eine als kohärent vorgestellte Architektur ohne Widersprüche. Ein Gedankengebäude, dessen Aufbau so gar nicht ins heutige Wissenschaftsverständnis passt, obwohl im Bauplan allenthalben "Wissenschaft" notiert ist. Wie kommt das?



"Die Verwirklichung des Kommunismus ist das höchste Ideal und Endziel der Partei", heißt es im Statut. Am Ende also lockt die klassenlose Gesellschaft. Daran lässt sich aber angesichts der höchst ungerechten Wirklichkeit nur festhalten, wenn ergänzt wird, dass sich das Land derzeit nur im ersten Stadium einer Vorform dieser Idealgesellschaft befinde, welches gar noch "mehr als 100 Jahre andauern" werde, denn China sei noch immer "ökonomisch und kulturell rückständig".