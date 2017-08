Die türkische Regierung verlangt von der Bundesregierung Aufklärung darüber, ob sich der mutmaßliche Putschistenführer Adil Öksüz in Deutschland aufhält. Eine entsprechende diplomatische Note sei nach Berlin geschickt worden, sagte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Çavuşoğlu soll sich auf türkische Medienberichte bezogen haben, wonach sich Öksüz in Deutschland aufhalten und in Baden-Württemberg Asyl beantragt haben soll.

Sollte sich Öksüz in Deutschland aufhalten, müsse er umgehend festgenommen und ausgeliefert werden, sagte der türkische Außenminister. Anadolu berichtete unter Berufung auf Diplomatenkreise in Ankara und Berlin, dass die Note am Wochenende übermittelt wurde. Laut türkischen Zeitungen wurde Öksüz in Frankfurt und Ulm gesehen. Auf Anfrage von ZEIT ONLINE wollte das Innenministerium in Baden-Württemberg den Asylantrag weder bestätigen noch dementieren.



Sollte der Theologie-Dozent Öksüz tatsächlich in Deutschland sein, könnte das die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland weiter belasten. Es ist davon auszugehen, dass die Türkei darauf beharren wird, die Auslieferung von Öksüz durchzusetzen. Denn der Mann gilt in der Türkei als oberster Vertreter der Gülen-Bewegung. Er soll die türkische Luftwaffe während des Putschversuchs im Sommer 2016 unter seine Kontrolle gebracht haben.



Die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen soll ihre Anhänger über Jahrzehnte in Militär, Polizei, Justiz und Verwaltung platziert haben. Sie wird von der türkischen Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht. Der im US-Exil lebende Gülen bestreitet jede Verwicklung. Seine Hizmet-Bewegung besitzt Schulen in mehr als 100 Ländern.



Adil Öksüz soll in der Putschnacht auf dem Luftwaffenstützpunkt Akıncı den Umsturzversuch koordiniert haben. Er wurde am Morgen des 16. Juli in der Nähe des Stützpunkts festgenommen, jedoch kurz darauf auf Anweisung eines Staatsanwalts wieder freigelassen. Warum, ist bis heute ungeklärt. Es soll Videoaufnahmen geben, die zeigen, wie sich Öksüz auf dem Luftwaffenstützpunkt frei bewegt. Dabei ist der Zugang für Zivilisten eigentlich verboten. Öksüz ist seitdem untergetaucht. In der Türkei wurde er bereits in seiner Abwesenheit in verschiedenen Prozessen wegen des Putschversuchs angeklagt.



Mehrere Tausend Türken haben seit dem Putschversuch in Deutschland Asyl beantragt, darunter zahlreiche Militärangehörige und Diplomaten. Die Türkei wirft Deutschland vor, Putschisten Zuflucht zu gewähren, und fordert ihre Auslieferung. Berlin verweist jedoch darauf, dass allein die Asylbehörden über die Gesuche entscheiden. Dieser Streit belastet neben anderen Konflikten seit Monaten die Beziehungen der beiden Länder.