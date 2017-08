Frankreichs Arbeitsministerin Muriel Pénicaud hat in ihrer Zeit als Unternehmerin mit den Aktien ihrer Firma Danone sehr viel Geld verdient. Das wäre nicht weiter ungewöhnlich – doch die Umstände des Gewinns stoßen auf Kritik: Kurz nachdem sie selbst als Personalchefin ankündigte, 900 Posten bei dem weltweiten Nahrungsmittelriesen zu streichen, stieg der Preis der Firmenanteile. Pénicaud löste im richtigen Moment ihre eigenen Aktienoptionen ein und machte innerhalb eines Tages 1,1 Millionen Euro Gewinn. Das ist legal. Dennoch hat Pénicaud davon profitiert, dass in ihrem Unternehmen Angestellte entlassen wurden – Angestellte, um die sie sich nun, knapp vier Jahre später, eigentlich kümmern sollte: Pénicaud ist Arbeitsministerin unter Frankreichs liberalem Präsidenten Emmanuel Macron. Sie soll Macrons wichtigste Reform umsetzen und das Arbeitsrecht verändern. Nun aber wird sie als Ausbeuterin beschimpft – noch bevor sie ihre Arbeit als Ministerin richtig begonnen hat.

Die kommunistische Zeitung Humanité hatte den lukrativen Aktienverkauf vor wenigen Tagen ausgegraben, auch die konservativen Medien berichteten. Denn ausgerechnet die Frau, die den Franzosen ein neues, wirtschaftsnahes Arbeitsrecht verkaufen muss, gilt jetzt als Profiteurin von Massenentlassungen. Ausgerechnet die Frau, die den Franzosen erklären soll, dass die Branchen künftig eigenständig niedrigere Löhne für Überstunden durchsetzen können, hat an einem Tag eine Summe verdient, für die ein Mensch mit Mindestlohn 80 Jahre arbeiten muss.

Pénicaud trat an dem Tag, als ihr Deal bekannt wurde, sichtlich angeschlagen im Parlament auf. Sie hatte über Jahrzehnte sehr gut bezahlte Managerposten inne und musste sich wohl noch nie für ihre Millionen-Bezüge verteidigen. "Mein Lohn bestand aus einem festen Teil und den variablen, nämlich den Aktien. Ich wurde so bezahlt wie 200 andere Menschen auf Leitungsposten bei Danone auch", sagte Pénicaud. Es gebe viele verschiedene Meinungen über die Bezahlung in international florierenden Unternehmen, aber sie habe legal gehandelt.

Ein französischer Peter Hartz

Pénicaud stammt wie das gesamte Kabinett von Macron aus einer gut verdienenden Elite. Aber Macron hatte die Hoffnung, dass sie das Soziale und Liberale vereinen und die Gewerkschaften mit den Reformen versöhnen kann. Als Personalchefin bei Danone hatte sie einst dafür gesorgt, dass die Angestellten in Teilen der Welt wie Indien krankenversichert sind, auch soll sie ein firmeninternes Programm gegen Stress bei der Arbeit aufgelegt haben. Sie ist eine Art französischer Peter Hartz, der war auch mal Personalchef, bei Volkswagen und hat die gleichnamigen, unbeliebten Arbeitsmarktreformen von Gerhard Schröder durchgesetzt.

Aber im Grunde ist Pénicaud den Angestellten und Arbeitern fremd. Laut der obersten Transparenzbehörde (HATVP) verdiente sie bei Danone in drei Jahren rund 4,7 Millionen Euro. Bei anschließenden Beratungstätigkeiten erhielt sie zwischen 15.000 und 20.000 Euro monatlich und saß zudem noch in Aufsichtsräten für verschiedene Konzerne wie den Mobilfunker Orange oder der französischen Bahn.

Macron und Pénicaud kennen sich – zu gut?

Noch ein weiterer Job belastet die 62-jährige: Sie war Direktorin von Business France, einer staatlichen Agentur, die französische Firmen im Ausland bekannt machen sollte. Business France holte Emmanuel Macron, damals noch Wirtschaftsminister, im Jahr 2014 nach Las Vegas. Macron war Spitzengast bei einem rauschenden und 400.000 Euro teuren Empfang für amerikanische Geschäftsleute in der amerikanischen Spielhölle. Weil die Organisation dieses Events direkt an eine Firma vergeben wurde, ohne sie auszuschreiben, und es zudem über dem zulässigen Budget lag, ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft seit Anfang März wegen Vetternwirtschaft. Das hat Macron allerdings nicht daran gehindert, Pénicaud als Ministerin einzustellen – die beiden kennen sich gut aus dieser Zeit von Business France.

Nun vertraut er ihr sein wichtigstes Projekt an, die Arbeitsmarktreform. Sie ist die Quintessenz von Macrons liberaler Seite. Im deutschen Parteiensystem läge er wohl auf einer Linie mit der FDP: Mehr Freiheit für die Firmen, mehr Pflichten für die Angestellten. So sollen Firmen ermuntert werden, Leute einzustellen.



Macron wirkt verunsichert

Macrons erklärtes Ziel ist es, die Reichen nach Frankreich zu holen und neue Firmen anzusiedeln. Der 39-Jährige Newcomer hat diese Reform so lange im Wahlkampf beworben und verteidigt, dass nun auch sein politisches Überleben an ihr hängt – und an seiner Ministerin Pénicaud. Bislang loben vor allem die Arbeitgeberverbände Pénicauds Vorhaben. Ihnen gefällt beispielsweise, dass Massenentlassungen eines internationalen Konzerns künftig erlaubt werden, auch wenn die Firma im Ausland noch Gewinne macht. Oder dass ein Sozialplan für gekündigte Angestellte künftig erst viel später gestartet werden muss – und nicht, wie aktuell, ab zehn Entlassungen. Pénicaud selbst hat angekündigt, alle Angestellten müssten dazu beitragen, Frankreichs Arbeitsmarkt wieder fit zu machen. Dass sie selbst einmal Profiteurin von Kündigungen war, ist da keine gute Werbung.

Die Gegner von Macrons Arbeitsmarktreform, die Gewerkschaften, die linken Insoumises und der rechtsextreme Front National, hätten sich keine bessere Gegnerin vorstellen können, um für ihre Proteste zu trommeln. "Diese Frau mit ihren Millionenbezügen sagte uns gerade, dass die Entschädigungssummen für entlassene Mitarbeiter gedeckelt werden müssen", polterte der Abgeordnete der Linken François Ruffin. Ruffin ist in Frankreich ein bekannter Regisseur und sein Wort hat Gewicht: Er selbst lässt sich aus Solidarität mit Geringverdienern nur den Mindestlohn als Abgeordneter auszahlen – den Rest spendet er. Selbst die Konservativen bezichtigen Pénicaud, das "niederträchtige Gesicht des Finanzkapitalismus" zu zeigen.

Offenbar ist Macron verunsichert. Laut der konservativen Zeitung Le Figaro soll er im Kreise seiner Minister schon Anfang Juli gedroht haben: "Das ist Katzenpipi, was ich über einige von Euch lese. Wenn Ihr so weitermacht, seid Ihr in sechs Monaten von der Bildfläche verschwunden."