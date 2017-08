In Israel gerät der Regierungschef Benjamin Netanjahu durch Korruptionsvorwürfe immer stärker unter Druck. In einem jetzt bekanntgewordenen Dokument erklärt ein Gericht, laufende Korruptionsermittlungen könnten zu einer Anklage führen. Zudem geht aus dem Dokument hervor, dass die Behörden mit einem früheren Vertrauten Netanjahus im Gespräch sind. In Israel wird spekuliert, der frühere Stabschef des Ministerpräsidenten, Ari Harow, der als enger Vertrauter Netanjahus galt, könne als Kronzeuge gegen Netanjahu aussagen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird in zwei Korruptionsfällen der Untreue und Bestechlichkeit verdächtigt und seit Monaten von der Polizei befragt. Der Vorwurf: Er solle von einflussreichen Personen aus Hollywood und der Geschäftswelt Geschenke erhalten haben, darunter wertvolle Zigarren. Auch gibt es den Vorwurf, dass Netanjahu geheime Gespräche mit einem Zeitungsverlag geführt habe , um in dessen Blättern eine vorteilhaftere Berichterstattung zu erhalten. Im Gegenzug soll Netanjahu dem Verleger zugesichert haben, die Gratiszeitungen eines Konkurrenten unter Druck zu setzen.



Netanjahu selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten und nannte die Vorwürfe eine Hexenjagd feindseliger Medien gegen ihn und seine Familie. In einer Stellungnahme seines Büros heisst es: "Wir weisen die unbegründeten Behauptungen gegen den Ministerpräsidenten vollumfänglich zurück." Die Anschuldigungen seien Teil einer Kampagne für einen Austausch der Regierung. Das Gericht verhängte derweil eine vorläufige Nachrichtensperre über Details zu den Ermittlungen.