US-Präsident Donald Trump hat neue Warnungen an die Regierung in Pjöngjang gerichtet. "Nordkorea sollte sich lieber zusammenreißen, sonst wird es Ärger kriegen wie nur wenige Staaten zuvor", sagte Trump an der Seite von Vizepräsident Mike Pence in seinem Urlaubsdomizil in New Jersey. Nordkorea sollte "sehr, sehr nervös" werden, wenn es auch nur an einen Angriff auf die USA denke.

Damit verschärfte der US-Präsident seine jüngste Erklärung, in welcher er der Regierung in Pjöngjang wegen seiner Angriffsdrohungen und Raketentests mit "Feuer und Zorn" gedroht hatte. Daraufhin hatte es Beschwichtigungsversuche seines Außenministers Rex Tillerson und Kritik von den oppositionellen Demokraten gegeben. Doch Trump sagte nun, womöglich sei seine Aussage "nicht hart genug" gewesen.

Trump zweifelte an, dass die am Sonntag beschlossenen UN-Sanktionen den erwünschten Effekt haben würden. Er glaube, dass China in dem Konflikt deutlich mehr tun werde. Zudem müssten die USA jederzeit Verhandlungen in Erwägung ziehen.

Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hatte sich zuvor weiter zugespitzt. Das nordkoreanische Militär erklärte, Staatschef Kim Jong Un könne einen Angriff auf das US-Außengebiet Guam bereits innerhalb einer Woche von Staatschef Kim Jong Un anordnen. Die Insel im Westpazifik solle in "ein historisches Feuer gehüllt" werden. Auf Guam sind etwa 6.000 US-Soldaten stationiert. Guam liegt Schätzungen zufolge gerade noch in Reichweite der Hwasong-12-Raketen, die Nordkorea bei einer Militärparade im April erstmals öffentlich präsentiert hatte.

Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Die Tatsache, dass der von Nordkorea vorgestellte Plan so spezifisch ist, könnte darauf hindeuten, dass tatsächlich ein Raketenstart vorbereitet wird. Die angedrohten Raketen sollten zwar nicht die westpazifische Insel selbst treffen, sondern im Meer einschlagen. Es wäre aber dennoch der bisher provokativste Raketeneinsatz Nordkoreas. Südkorea versprach für einen solchen Fall Vergeltung. Auch der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera kündigte die Unterstützung der USA an, weil bei einem solchen Angriff auch die Existenz Japans bedroht sei.

Die Kriegsrhetorik im Streit mit Pjöngjang hatte zugenommen, nachdem der UN-Sicherheitsrat am Samstag einstimmig neue Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen hatte. Unter anderem betreffen die Maßnahmen neun Einzelpersonen aus Nordkorea und Institutionen wie die staatliche Außenhandelsbank.