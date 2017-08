Der US-Außenminister bemühte sich nach den Drohungen seines Vorgesetzten um Schadensbegrenzung. Es gebe derzeit für die Amerikaner keinen Grund, warum sie nicht ruhig schlafen sollten, sagte Rex Tillerson während eines Zwischenstopps in Guam – jener Insel im Pazifik, die als US-Territorium das offensichtlichste Ziel für nordkoreanische Raketen ist. Die Beziehungen hätten sich in den vergangenen 24 Stunden nicht "dramatisch verändert", versicherte er. Seine Worte sollten die Schärfe aus einem Konflikt nehmen, der sich in den vergangenen Tagen auf verbaler Ebene zugespitzt hatte, nachdem US-Präsident Donald Trump der Führung in Pjöngjang mit "Feuer und Wut" gedroht hatte.

Doch die Mittel des Ministers, die Haltung Amerikas gegenüber Nordkorea wirklich zu beeinflussen, sind beschränkt. "Das Außenministerium ist im aktuellen Konflikt völlig an den Rand gedrängt worden", sagt Jamie Metzl, Asienexperte und ehemaliger Mitarbeiter im Außenausschuss des Senats. Dass die Behörde ihre eigentlich zentrale Rolle innerhalb weniger Monate verloren habe, sei gleichermaßen Schuld des impulsiven Präsidenten und seines fast unsichtbaren Außenministers.

Mehr als sieben Monate nach der Amtsübernahme sind noch Dutzende Positionen in Tillersons Ministerium unbesetzt. Darunter zahlreiche strategische Ämter, die in der aktuellen Auseinandersetzung mit Nordkorea entscheidend sind – etwa der Posten des Chefbeamten für Ostasien oder der des Unterstaatssekretärs für Rüstungs- und Atomfragen. Selbst die Stelle des US-Botschafters in Südkorea ist seit Januar vakant. Dabei könnte ein erfahrener Diplomat vor Ort helfen, den wichtigen Partner und direkten Nachbarn Nordkoreas zu beruhigen und gemeinsame Schritte zu koordinieren.



Der Pool an Talenten ist geschrumpft

Schon vor Monaten hatten Experten gewarnt, das State Departement sei wegen der zahlreichen Lücken nicht in der Lage, auf internationale Krisen zu reagieren. Passiert ist seitdem wenig. Tillerson habe es vor lauter Reformvorhaben in seinem Ministerium versäumt, die wichtigen Posten rechtzeitig zu besetzen, sagt Robert Manning, Asienkenner beim Thinktank Atlantic Council, der selbst zwölf Jahre für das Außenministerium gearbeitet hat. "Das wird jetzt zum Problem."

Zugleich kürzte die Regierung das Budget der Behörde und beschloss, Diplomaten abzuziehen, was die Moral der verbliebenen Mitarbeiter beschädigte. Viele Experten, auch externe, seien vom Präsidenten nach dessen Amtsübernahme ausgeschlossen worden oder weigerten sich, für ihn zu arbeiten. "Ich selbst gehöre auch dazu", sagt Manning. Der Pool an Talenten sei in den vergangenen Monaten deutlich geschrumpft. Ohne sie fehlt es dem Weißen Haus jedoch an wichtigen Informationen, um Optionen abwägen und die Reaktionen aus Nordkorea einschätzen zu können.