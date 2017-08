Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat wegen der Nordkorea-Krise ein außerplanmäßiges Sondertreffen der für Sicherheitsfragen zuständigen EU-Botschafter einberufen. Bei den für Montag geplanten Gesprächen solle über "mögliche weitere Schritte" der Europäischen Union diskutiert werden, teilte eine Sprecherin in Brüssel mit.



Eigentlich wollte das entsprechende Komitee erst Ende des Monats zusammen kommen. Neben den jüngst von Nordkorea ausgeführten Raketentests führten offenbar auch die die eskalierenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu der Dringlichkeit.

Nordkorea hatte zuletzt gedroht, Raketen in Richtung der Pazifikinsel Guam abzufeuern, auf der die USA einen strategisch wichtigen Militärstützpunkt unterhalten. Bis Mitte August solle ein entsprechender Einsatzplan stehen, hatte die Führung in Pjöngjang zu verstehen gegeben, um vier Mittelstreckenraketen über Japan hinweg auf das US-Territorium abzufeuern.

Zuvor hatte Trump offen wie noch kein US-Präsident Nordkorea militärisch gedroht und in den vergangenen Tagen mehrfach gegenüber Journalisten und auf dem Kurznachrichtendient Twitter entsprechende Drohungen wiederholt und verstärkt: "Sollte er irgendetwas mit Guam machen oder mit einem anderen Ort auf amerikanischem Territorium oder mit einem amerikanischen Verbündeten, dann wird er das bereuen, und zwar schnell", sagte Trump zuletzt am Freitag zu Reportern auf seinem Golf-Anwesen im Bundesstaat New Jersey.

Die Nordkoreaner müssten "den Ernst dessen, was ich sage, voll verstehen", fügte der US-Präsident hinzu. Am Freitagmorgen hatte Trump auf Twitter von bereits vorbereiteten militärischen Lösungen gesprochen: Er beschrieb die US-Waffen als "locked and loaded" – zu Deutsch etwa: "gesichert und geladen".

In dem Streit geht es vor allem um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm. Dieses wird von den USA, aber auch von der EU als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit auf der ganzen Welt angesehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Trump offen kritisiert, seine provokativen Warnungen an Nordkorea seien die falsche Antwort. In Richtung Berlin sagte Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel spreche beim Thema Nordkorea nicht für die USA.