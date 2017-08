Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas in einer Sondersitzung einstimmig als "empörend" verurteilt. Zudem wurde Nordkorea aufgerufen, konkrete Schritte zu ergreifen, um die Spannungen auf der nordkoreanischen Halbinsel zu senken. Trotz geltender Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. Machthaber Kim Jong Un bestätigte den "erfolgreichen" Test einer Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12, er sei "äußerst zufrieden".

Die 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums riefen Nordkorea auf, weitere Tests zu unterlassen und im Einklang mit früheren UN-Resolutionen sein Atomprogramm einzustellen. Die jüngsten Raketentests des nordkoreanischen Militärs unterminierten "absichtlich regionalen Frieden und Stabilität und haben weltweit große Sicherheitsbedenken ausgelöst", heißt es in einer im Anschluss an die Sondersitzung verbreiteten Erklärung. "Der Sicherheitsrat betont, dass diese Aktionen Nordkoreas nicht nur eine Bedrohung für die Region, sondern für alle UN-Mitglieder darstellen."



Keine neuen Sanktionen angekündigt

Über mögliche neue Sanktionen steht nichts in dem Dokument; es hieß lediglich, die bestehenden Sanktionen müssten strikt umgesetzt werden. Der Rat wolle eine friedliche, diplomatische und politische Lösung für den Konflikt mit Nordkorea finden.

Mehrere Botschafter hatten vor dem nicht öffentlichen Treffen gesagt, sie hofften auf eine einheitliche Antwort des Rats auf die Raketentests. Es müsse etwas "Ernsthaftes" passieren, drängte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Auch der japanische UN-Botschafter, Koro Bessho, forderte mehr Druck auf Kim Jong Un. Großbritanniens Botschafter Matthew Rycroft legte nahe, dass die Ratsmitglieder über noch härtere Sanktionen nachdenken müssten. Nordkorea ist kein Mitglied des Rats.

Nordkorea - Mittelstreckenrakete fliegt über Japan Am Dienstagmorgen feuerte Nordkorea eine Mittelstreckenrakete ab, die über Japan hinwegflog. Japans Ministerpräsident sprach von einer «ungeheuren Bedrohung des Friedens». © Foto: AFP/Getty Images

Kim betonte, der Raketentest sei eine Antwort auf die Manöver des südkoreanischen und US-Militärs, berichtete die nordkoreanische Agentur KCNA. Der Test "unter simulierten Kriegsbedingungen" sei "ein erster Schritt der Koreanischen Volksarmee im Pazifik und ein bedeutungsvolles Vorspiel, um Guam in Schach zu halten". Die Insel ist US-Territorium und Sitz eines großen Marine- und Luftwaffenstützpunkt. Die über Japan getestete Rakete ist von der gleichen Bauart, wie Kim sie Drohungen zufolge auch in Guam einsetzen will.

Kim kündigt weitere Tests an

Nordkorea werde weiterhin ein Auge auf das Benehmen der USA haben, meldete KCNA weiter. Das Land werde Kim zufolge noch mehr Raketen in Richtung des Pazifiks schießen, um die Fähigkeiten seiner Streitkräfte auszubauen.